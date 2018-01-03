Không phải thuốc, đây mới là cách khắc phục xuất tinh sớm đơn giản và hiệu quả nhất

Chính vì thế, các biện pháp khắc phục căn bệnh "chưa đến chợ đã hết tiền" luôn được các quý ông tìm kiếm với mong muốn khôi phục lại "bản lĩnh đàn ông".

Xuất tinh sớm là một trong những vấn đề thường gặp ở nam giới. Tình trạng này không chỉ gây nhiều phiền toái khi sinh hoạt vợ chồng mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.

Nam giới nên dùng chất bôi trơn để làm giảm sự nhạy cảm của các dây thần kinh tại đầu "cậu bé", hạn chế sự kích thích. Nhờ vậy, các quý ông có thể dễ dàng kiểm soát được quá trình xuất tinh.

Không chỉ giúp tránh những căn bệnh lây qua đường tình dục, bao cao su còn có khả năng khắc phục tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới. "Áo mưa" có tác dụng làm giảm ma sát và sự tiếp xúc trực tiếp với "cậu bé", từ đó làm giảm kích thích và làm chậm thời gian "xuất binh".

Tập kiểm soát hơi thở

Khi ân ái, nhiều nam giới vội vàng, phấn khích nên thở rất nhanh và không thể điều khiển được hành động của mình. Do đó, bạn nên điều chỉnh lại nhịp độ thở nhằm làm chủ những hành động của bản thân cũng như kéo dài thời gian quan hệ.

Thay đổi tư thế trong khi quan hệ

Hãy áp dụng những tư thế khác nhau hay thử thay thay đổi vị trí giữa hai người trong lúc ân ái. Hành động này rất có ích trong việc khắc phục xuất tinh sớm. Vì khi thay đổi tư thế, "cậu bé" được ngừng cọ sát, giảm bớt kích thích.

Tăng tần suất "cuộc vui"

Thường xuyên "yêu" sẽ giúp các quý ông kiểm soát được thời gian quan hệ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lười "yêu", bạn sẽ làm ham muốn tăng cao. Do đó chỉ cần một vài kích thích nhỏ trong khi quan hệ đã khiến "cậu nhỏ" xuất tinh. Tuy nhiên, các quý ông cũng không nên "yêu" quá nhiều vì có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tập luyện thường xuyên

Tăng cường sức khỏe là cách đơn giản nhưng khắc phục hiệu quả tình trạng xuất tinh sớm. Nam giới nên tập các môn thể thao như: chạy bộ, bơi lội, gập người và chống đẩy... để tăng cường sức khỏe và lấy lại phong độ trong "chuyện ấy".

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm ở nam giới:

Yếu tố tâm lý

Căng thẳng, stress là một trong những nguyên nhân gây xuất tinh sớm ở nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay công việc mang lại nhiều căng thẳng, áp lực cao khiến cho tinh thần mệt mỏi, stress từ đó gây ra tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới.

Do vậy nếu nam giới rơi vào trường hợp này thì việc cần làm đầu tiên là phải thư giãn, giảm căng thẳng không đáng có để tình trạng được cải thiện.

Sử dụng nhiều chất kích thích

Bia rượu và thuốc lá là những chất kích thích có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục và là nguyên nhân gây dẫn tới tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền".

Do bẩm sinh hoặc một vài bệnh lý

Những bệnh lý liên quan đến dương vật của nam giới như viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến... đều là nguyên nhân dẫn đến xuất tinh sớm ở nam giới.