Bệnh gan nhiễm mỡ, như tên gọi của nó, là một tình trạng bệnh lý do sự tích tụ chất béo trong gan. Có hai loại chính: do rượu (do uống quá nhiều rượu) và không do rượu (xảy ra ngay cả khi bạn chưa bao giờ uống rượu).

Ảnh minh họa: Internet Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là (NAFLD), đó là bệnh gan phổ biến nhất ở trẻ em. Dạng nghiêm trọng hơn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu (NASH), có thể tiến triển thành các tình trạng nghiêm trọng hơn như xơ gan và ung thư gan. Bất kể bạn mắc phải loại nào, cách điều trị tốt nhất là thay đổi lối sống bao gồm giảm cân, tránh uống rượu và thực hiện chế độ ăn kiêng cho gan nhiễm mỡ để đảo ngược tình trạng gan. Aymin Delgado-Borrego, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhi khoa và thanh niên và chuyên gia y tế công cộng tại Kidz Medical Services ở Florida đã có những chia sẻ về bệnh gan nhiễm mỡ cũng như cách phòng tránh và điều trị chúng. Ảnh minh họa: Internet Để chống lại bệnh gan nhiễm mỡ, điều cần thiết là phải thực hiện những thay đổi chiến lược và lâu dài đối với chế độ ăn uống của bạn. Phần quan trọng nhất của những thay đổi này là chúng phải bền vững. Nói chung, chế độ ăn uống tốt nhất cho gan nhiễm mỡ bao gồm: Đủ chất xơ

Nhiều trái cây, rau và các loại hạt

Các loại ngũ cốc

Rất hạn chế chất béo bão hòa từ các sản phẩm động vật

Rất hạn chế muối và đường

Không cồn Tổ chức Gan Hoa Kỳ khuyến nghị hạn chế lượng calo và mô hình hóa thói quen ăn uống của bạn sau chế độ ăn Địa Trung Hải. Tiến sĩ Delgado-Borrego cho biết một nửa trong bất kỳ đĩa thức ăn nào bạn đang ăn nên là trái cây và rau quả, một phần tư nên là protein và một phần tư còn lại là tinh bột. Bạn luôn có thể tham khảo các loại thực phẩm nên ăn và nên tránh, hoặc chỉ cần nhớ hai quy tắc chính sau để cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ: Lựa chọn các món ăn ít calo, kiểu Địa Trung Hải. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu nguyên chất và cá với thịt gia cầm, pho mát và các loại sữa khác ở mức độ vừa phải. Các chuyên gia khuyên dùng những thực phẩm này đặc biệt cho một lá gan khỏe mạnh: 1. Sữa hạnh nhân hoặc sữa bò ít chất béo Người lớn và trẻ em mắc bệnh gan nhiễm mỡ cần chú ý đến việc tiêu thụ canxi. Có một số bằng chứng mới nổi trong vài năm qua cho thấy lượng canxi và vitamin D đầy đủ có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bệnh nhân mắc bệnh gan tiến triển gặp vấn đề do nhiều biến chứng dinh dưỡng và có thể bị loãng xương sớm và loãng xương. Bệnh gan nhiễm mỡ không nhất thiết làm giảm hấp thu canxi. Canxi đơn giản là quan trọng đối với tất cả mọi người. Hãy uống tối đa ba ly một trong hai loại sữa này mỗi ngày. 2. Cà phê không thêm đường hay kem Cà phê đã được chứng minh là một trong những cách hiệu quả nhất hiện nay để cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Có vẻ như cà phê có thể làm giảm tính thấm của ruột, khiến mọi người khó hấp thụ chất béo hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn đang được điều tra và câu trả lời cho câu hỏi này vẫn chưa hoàn toàn được biết. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cà phê có tác dụng có lợi trong việc giúp giảm bệnh gan nhiễm mỡ. Nhiều tách cà phê có thể được khuyến nghị, tùy thuộc vào bệnh nhân. 3. Thực phẩm giàu vitamin E, bao gồm ớt chuông đỏ, rau bina, đậu phộng và các loại hạt Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Delgado-Borrego khuyến cáo những loại thực phẩm giàu vitamin E này có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, một kết luận rằng vitamin cho thấy sự cải thiện khiêm tốn đối với những người mắc NAFLD hoặc NASH. 4. Nước Các chuyên gia khuyên bạn nên uống loại đồ uống này càng nhiều càng tốt thay vì các loại nước thay thế có đường và nhiều calo. Một người bình thường, không có tình trạng sức khỏe hạn chế lượng nước uống vào, nên uống 2 lít nước mỗi ngày để tránh mất nước và tác động tiêu cực của nó đối với gan. 5. Dầu ô liu Ảnh minh họa: Internet Một số loại dầu có thể cung cấp chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu và dầu bơ. Những thứ này giúp tạo cảm giác no và giảm nồng độ men gan . Các loại dầu khác có nhiều chất béo không bão hòa đơn bao gồm mè, đậu phộng, hướng dương, cải dầu và dầu cây rum.