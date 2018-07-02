Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng, cả đời chẳng lo bệnh tật tấn công

Sống khỏe 02/07/2018 14:45

Uống nước muối ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn giải độc cơ thể, cải thiện xương khớp, làm đẹp da... vô cùng hữu hiệu và nhanh chóng.

Vào mỗi buổi sáng, nhiều người có thói quen dùng một ly nước, sữa ấm hay nước chanh để bắt đầu một ngày mới.

Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ đến việc uống một ly nước muối ấm vào buổi sáng không? Nếu chưa, bạn đã bỏ qua nhiều công dụng tuyệt vời của thức uống này đối với sức khỏe và nhan sắc.

Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng, cả đời chẳng lo bệnh tật tấn công - Ảnh 1
Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng sẽ giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, nếu uống một ly nước muối ấm vào mỗi buổi sáng đều đặn, sức khỏe của bạn sẽ có những thay đổi không ngờ chỉ sau 3 - 4 tuần.

Lợi ích tuyệt vời của việc uống nước muối vào buổi sáng

Giải độc cơ thể

Sau bữa tối, thức ăn chưa kịp xử lý sẽ tồn đọng trong ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nhiều người sau khi thức dậy vào buổi sáng thường có mùi hôi miệng khó chịu.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, bạn nên dùng một ly nước ấm có pha muối sau khi ngủ dậy. Theo các chuyên gia, nước muối ấm có chứa coban, selenium, kẽm... có khả năng loại bỏ các chất thải, làm sạch đường ruột và hỗ trợ giải độc rất tốt.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng, cả đời chẳng lo bệnh tật tấn công - Ảnh 2
Người lớn tuổi dùng nước muối ấm thường xuyên sẽ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu hụt canxi là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng loãng xương ở người cao tuổi. Dùng nước muối ấm thường xuyên là biện pháp tự nhiên và đơn giản nhất giúp cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương khớp, đặc biệt là canxi. Nhờ đó giúp bạn cải thiện tình trạng loãng xương, tăng cường sự chắc khỏe xương khớp hiệu quả.

Giảm căng thẳng

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Neuroscience (Mỹ), muối chứa một số thành phần có tác dụng ức chế hình thành cortisol và adrenaline, những hormone gây căng thằng.

Vì thế, nếu mỗi sáng dùng một ly nước muối, bạn sẽ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới.

Làm đẹp da

Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng, cả đời chẳng lo bệnh tật tấn công - Ảnh 3
Không chỉ tốt cho sức khỏe, uống nước muối còn giúp làn da trở nên đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước muối là một biện pháp đơn giản và phổ biến để làm sạch da cũng như điều trị mụn hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công dụng tuyệt vời khi uống một ly nước muối ấm đối với làn da.

Trong muối có chứa chromium. Đây là chất khi vào cơ thể sẽ làm giảm nhiễm trùng da và ngăn ngừa mụn vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa, sulfur có trong muối sẽ giữ cho làn da luôn sạch, mịn màng và hạn chế tình trạng dị ứng.

Cách pha nước muối mang lại hiệu quả tốt nhất

Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo, mỗi người không nên tiêu thụ quá 23g muối/ngày để tránh gây hại cho sức khỏe. Vì thế, khi pha nước muối để uống, bạn phải tuân thủ đúng liều lượng.

Chuẩn bị 500ml nước ấm (30 - 45 độ C), sau đó cho 1/3 muỗng cà phê muối vào khuấy đều là có thể dùng. Trước khi ăn sáng hãy uống hết lượng nước muối ấm đã chuẩn bị. Áp dụng trong vòng 3 - 4 tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể.

Lưu ý: Những người bị cao huyết áp hay bệnh thận tuyệt đối không được dùng nước muối.

Uống một ly nước muối ấm vào mỗi sáng, cả đời chẳng lo bệnh tật tấn công - Ảnh 4
Pha nước muối cần đúng liều lượng để tránh gây ra tác hại không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời của nước muối nói trên, hãy áp dụng phương pháp này thường xuyên để luôn có một sức khỏe tốt nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo.

Mùa đông khỏi lo đau nhức nhờ liệu pháp ngâm chân với nước muối gừng

Mùa đông khỏi lo đau nhức nhờ liệu pháp ngâm chân với nước muối gừng

Vào mùa đông, chân tay thường dễ bị cước nên đau rát do không khí lạnh, máu khó lưu thông.

Xem thêm
Từ khóa:   nước muối ấm uống nước muối mỗi sáng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?