Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ đến việc uống một ly nước muối ấm vào buổi sáng không? Nếu chưa, bạn đã bỏ qua nhiều công dụng tuyệt vời của thức uống này đối với sức khỏe và nhan sắc.

Vào mỗi buổi sáng, nhiều người có thói quen dùng một ly nước, sữa ấm hay nước chanh để bắt đầu một ngày mới.

Sau bữa tối, thức ăn chưa kịp xử lý sẽ tồn đọng trong ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nhiều người sau khi thức dậy vào buổi sáng thường có mùi hôi miệng khó chịu.

Theo các chuyên gia, nếu uống một ly nước muối ấm vào mỗi buổi sáng đều đặn, sức khỏe của bạn sẽ có những thay đổi không ngờ chỉ sau 3 - 4 tuần.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, bạn nên dùng một ly nước ấm có pha muối sau khi ngủ dậy. Theo các chuyên gia, nước muối ấm có chứa coban, selenium, kẽm... có khả năng loại bỏ các chất thải, làm sạch đường ruột và hỗ trợ giải độc rất tốt.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Người lớn tuổi dùng nước muối ấm thường xuyên sẽ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu hụt canxi là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng loãng xương ở người cao tuổi. Dùng nước muối ấm thường xuyên là biện pháp tự nhiên và đơn giản nhất giúp cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương khớp, đặc biệt là canxi. Nhờ đó giúp bạn cải thiện tình trạng loãng xương, tăng cường sự chắc khỏe xương khớp hiệu quả.

Giảm căng thẳng

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Neuroscience (Mỹ), muối chứa một số thành phần có tác dụng ức chế hình thành cortisol và adrenaline, những hormone gây căng thằng.

Vì thế, nếu mỗi sáng dùng một ly nước muối, bạn sẽ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới.

Làm đẹp da

Không chỉ tốt cho sức khỏe, uống nước muối còn giúp làn da trở nên đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước muối là một biện pháp đơn giản và phổ biến để làm sạch da cũng như điều trị mụn hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công dụng tuyệt vời khi uống một ly nước muối ấm đối với làn da.

Trong muối có chứa chromium. Đây là chất khi vào cơ thể sẽ làm giảm nhiễm trùng da và ngăn ngừa mụn vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa, sulfur có trong muối sẽ giữ cho làn da luôn sạch, mịn màng và hạn chế tình trạng dị ứng.

Cách pha nước muối mang lại hiệu quả tốt nhất

Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo, mỗi người không nên tiêu thụ quá 23g muối/ngày để tránh gây hại cho sức khỏe. Vì thế, khi pha nước muối để uống, bạn phải tuân thủ đúng liều lượng.

Chuẩn bị 500ml nước ấm (30 - 45 độ C), sau đó cho 1/3 muỗng cà phê muối vào khuấy đều là có thể dùng. Trước khi ăn sáng hãy uống hết lượng nước muối ấm đã chuẩn bị. Áp dụng trong vòng 3 - 4 tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể.

Lưu ý: Những người bị cao huyết áp hay bệnh thận tuyệt đối không được dùng nước muối.

Pha nước muối cần đúng liều lượng để tránh gây ra tác hại không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời của nước muối nói trên, hãy áp dụng phương pháp này thường xuyên để luôn có một sức khỏe tốt nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo.