Ung thư dạ dày vì những thói quen tưởng bình thường này mỗi ngày, cái thứ 3 rất nhiều người mắc phải

Sống khỏe 19/06/2018 13:47

Có rất nhiều nguyên nhân gây ung thư dạ dày, tuy nhiên không phải ai cũng biết một trong số đó đến từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại mà bạn đang mắc phải hàng ngày.

Những tổn thương từ niêm mạc dạ dày về lâu dài sẽ dẫn đến ung thư dạ dày. Đây là căn bệnh đứng đầu trong các loại bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Nhiều người cho rằng, việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích là nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng những thói quen tưởng chừng bình thường hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.

Dưới đây là những thói quen xấu bạn cần từ bỏ ngay để ngăn ngừa ung thư dạ dày:

Những thói quen có hại làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày

Ăn quá mặn

Thói quen ăn quá mặn có thể dẫn đến nhiều căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nguyên nhân là do ăn mặn tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter Pylori phát triển - căn nguyên của 80% trường hợp ung thư dạ dày.

Những loại thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối rất lớn. Nên ngay cả khi bạn không dùng nước chấm, nước mắm thì vẫn có thể tiêu thụ hơn 6g muối/ngày nếu thường xuyên ăn những thực phẩm này.

Ung thư dạ dày vì những thói quen tưởng bình thường này mỗi ngày, cái thứ 3 rất nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Hạn chế sử dụng những loại thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lượng muối tiêu thụ càng nhiều thì nguy cơ mắc ung thư dạ dày càng cao. Chính vì vậy, bạn nên tránh ăn quá mặn để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Ăn đồ chiên rán thường xuyên

Những thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo rất có hại cho sức khỏe. Thường xuyên ăn đồ chiên rán sẽ làm tăng lượng heterocyclic amines – một chất gây ung thư khi tích tụ với nồng độ cao.

Bỏ bữa sáng

Đây là thói quen nhiều người mắc phải mà không hề biết rằng căn bệnh ung thư dạ dày cũng vì thế mà đang đến gần bạn hơn.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể đã tiêu hao gần hết năng lượng nên rất cần được bổ sung dưỡng chất vào buổi sáng để các cơ quan hoạt động hiệu quả.

Ung thư dạ dày vì những thói quen tưởng bình thường này mỗi ngày, cái thứ 3 rất nhiều người mắc phải - Ảnh 2
Bỏ bữa sáng là nguyên nhân gây ra các bệnh về dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bỏ bữa sáng, dịch vị tiết ra nhiều không được sử dụng sẽ gây ra các cơn đau dạ dày, có thể dẫn đến viêm niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, những chất cặn bã tích tụ trong dạ dày không có cơ hội đào thải ra ngoài, lâu ngày sẽ kết lại thành sỏi và tăng nguy cơ ung thư.

Ăn nhanh, nhai không kĩ

Thói quen ăn nhanh và nhai không kĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây tổn thương dạ dày. Nguyên nhân là do thức ăn không được làm mềm sẽ đi xuống dạ dày tạo nên các vết xước, làm tổn thương và gây viêm loét.

Về lâu dài, những vết thương tích tụ sẽ gây biến chứng trở thành bệnh ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày vì những thói quen tưởng bình thường này mỗi ngày, cái thứ 3 rất nhiều người mắc phải - Ảnh 3
Ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lười vận động

Lười vận động không chỉ khiến mỡ thừa tích tụ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chuyển hóa chất béo trong cơ thể.  

Lượng chất béo tích tụ này có thể gây ra đau dạ dày, viêm loét dạ dày, nặng hơn là xuất huyết, viêm xung huyết dạ dày… Chúng đều là những bệnh tiền ung thư dạ dày mà bạn cần hết sức thận trọng.

Trên đây là những thói quen có hại làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày mà bạn nên thay đổi ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe trước căn bệnh nguy hiểm, có thể cướp đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào.

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