Trộn muối với dầu, tạm biệt cơn đau khớp trong nhiều năm

Sống khỏe 05/12/2016 15:52

Trung niên, người cao tuổi là đối tượng thường xuyên bị đau nhức, viêm và thoái hóa khớp. Càng cao tuổi chất nhờn trong sụn khớp càng ít khiến các cơn đau hành hạ người bệnh mỗi ngày.

Bệnh lý về khớp điều trị rất khó khăn, tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Thông thường, khi rơi vào hoàn cảnh này, người bệnh sẽ lựa chọn phương pháp điều trị là uống thuốc giảm đau, kháng viêm, cách này có hiệu quả lập thức nhưng để lại tác dụng phụ cũng không ít.

 

Vậy có phương pháp nào làm giảm đau, ngăn ngừa thoái hóa sụn khớp trong nhiều năm liền mà không gây ra tác dụng phụ không?

 

Có lẽ đây là tin vui cho tất cả ai đang lo sợ về căn bệnh khớp, chỉ với hai loại thành phần duy nhất là muối và dầu oliu, chúng tôi xin gởi tới bạn công thức kỳ diệu dưới dây, vô cùng đơn giản, dễ thực hiện lại không hề tốn kém.

 

Nguyên liệu

 

- 10 muỗng canh muối biển.

 

- 20 muỗng canh dầu oliu hoặc bạn có thể thay thế bằng dầu hoa hướng dương.

 

Ngoài ngừa loãng xương, hỗn hợp này giúp điều trị thoái hóa sụn khớp tuổi thiếu niên rất tốt.

 

Muối và dầu trị đau khớp

Thực hiện

Tất cả điều bạn cần làm là cho muối và dầu oliu vào trong lọ thủy tinh, trộn thật đều và đóng chặt nắp.

 

Bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo trong vòng 3 ngày, vậy là bạn đã hoàn thành xong công thức thần kỳ này.

 

Cách sử dụng

 

Cách sử dụng rất đơn giản, mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, hãy lấy một ít hỗn hợp này bôi trực tiếp lên khớp bị đau, mát-xa trong vòng 20-30 phút.

 

Cuối cùng, dùng khăn hơi ẩm sạch lau khô vị trí vừa rồi.

 

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ có cảm giác kích ứng da nhẹ, đừng quá lo lắng nhé, đây là triệu chứng bình thường. Khắc phục rất đơn giản, sau khi mát-xa dùng khăn lau sạch và rắc một chút phấn em bé lên vùng khớp bị đau.

 

Ngoài ra, một số người khi áp dụng công thức này thỉnh thoảng còn gặp phải triệu chứng buồn ngủ và chóng mặt nhưng chúng tôi cam kết không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

 

Hết đau khớp trong nhiều năm khi mát-xa bằng hỗn hợp này

Liệu trình thực hiện

Thực hiện trong 8-10 liệu trình, mỗi liệu trình 10 ngày, nghỉ 3 ngày. Chỉ 10 ngày thực hiện, sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu tới các khớp và sau 8-10 liệu trình, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt khi không còn đau, viêm do khớp gây ra.

 

Để mang lại hiệu quả như vậy, cơ chế của công thức này đó chính là kích thích tuần hoàn máu và cải thiện tái tạo các cơ, sụn và mô xương.

 

Ngoài ra, phương pháp này còn phục lồi lưu thông máu tới vị trí đốt sống cổ, tẩy sạch độc tố, cải thiện triệu chứng đau đầu và thị lực.

 

Bạn hãy hoàn toàn yên tâm khi áp dụng theo công thức này vì sử dụng lâu dài không gây ra các tác dụng phụ đáng kể nhưng kết quả nhận được lại vô cùng bất ngờ so với các phương pháp khác.

 

Chúc bạn thành công với gợi ý nêu trên.

 

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