Trị rối loạn kinh nguyệt chỉ với 1 nắm lá ngải cứu

Sống khỏe 07/07/2017 15:44

Lá ngải cứu là một trong những cách trị rối loạn kinh nguyệt hiệu quả và an toàn nhất cho chị em phụ nữ.

Kinh nguyệt không đều là triệu chứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Biểu hiện của tình trạng này là số ngày hành kinh thay đổi, màu sắc máu kinh khác thường… Nguyên nhân có thể là do mất cân bằng hoóc môn, bệnh phụ khoa, tâm lý không ổn định, suy dinh dưỡng hoặc tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Nếu gặp phải tình trạng này, chị em nên điều trị sớm để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Có nhiều phương pháp để điều trị chứng bệnh 'khó nói' này. Trong đó, lá ngải cứu là một trong những cách hay nhất để chữa rối loạn kinh nguyệt.

Cách dùng lá ngải cứu để trị kinh nguyệt không đều

Trị <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/roi-loan-kinh-nguyet.topic'>rối loạn kinh nguyệt</a> chỉ với 1 nắm lá ngải cứu
Theo kinh nghiệm dân gian, ngải cứu giúp trị rối loạn kinh nguyệt hiệu quả - Ảnh: Internet

Theo Đông y, ngải cứu có vị đắng hơi cay, tính ấm, có thể chữa viêm khớp, phong thấp, đau bụng kinh, rong kinh, điều hòa kinh nguyệt… khá hiệu quả. Trước chu kỳ kinh nguyệt một tuần, chị em sử dụng từ 5 đến 12gram lá ngải cứu sắc lấy nước và uống 3 lần mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước này dưới dạng cao hàng ngày để chữa rối loạn kinh nguyệt khá an toàn.

Ngoài công dụng trị rối loạn kinh nguyệt, ngải cứu còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác đối với sức khỏe:

Trị đau bụng kinh

Mỗi ngày dùng khoảng 10 đến 12gram lá ngải cứu và sắc lấy nước uống, hoặc chị em có thể hãm lá này với nước sôi và dùng như trà để sử dụng 3 lần/ngày.

Giúp an thai

Trị rối loạn kinh nguyệt chỉ với 1 nắm lá ngải cứu
Lá ngải cứu kết hợp với lá tía tô có tác dụng an thai - Ảnh: Internet

- 15gram lá ngải cứu tươi

- 15gram lá tía tô

Thai phụ sắc 2 loại lá này với 500ml nước đến khi cô đặc còn 1 bát nhỏ. Chị em nên sử dụng nước này từ 3 đến 4 lần/ngày để an thai.

Sơ cứu vết thương

Trị rối loạn kinh nguyệt chỉ với 1 nắm lá ngải cứu
Lá ngải cứu chứa các hợp chất có tác dụng cầm máu và giảm đau cho vết thương - Ảnh: Internet

Những hợp chất có trong lá ngải cứu có tác dụng cầm máu, giảm đau cho vết thương hiệu quả. Cách dùng: Giã nát 1 nắm lá ngải cứu, cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối vào, sau đó đắp lên vết thương đang chảy máu. 

Lưu ý: Ngải cứu có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không nên quá lạm dụng vì nó có thể gây ngộ độc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Từ khóa:   kinh nguyệt rối loạn kinh nguyệt trị rối loạn kinh nguyệt trị rối loạn kinh nguyệt với ngải cứu

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 40 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 40 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?