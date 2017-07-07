Có nhiều phương pháp để điều trị chứng bệnh 'khó nói' này. Trong đó, lá ngải cứu là một trong những cách hay nhất để chữa rối loạn kinh nguyệt .

Kinh nguyệt không đều là triệu chứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Biểu hiện của tình trạng này là số ngày hành kinh thay đổi, màu sắc máu kinh khác thường… Nguyên nhân có thể là do mất cân bằng hoóc môn, bệnh phụ khoa, tâm lý không ổn định, suy dinh dưỡng hoặc tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Nếu gặp phải tình trạng này, chị em nên điều trị sớm để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Cách dùng lá ngải cứu để trị kinh nguyệt không đều

Theo Đông y, ngải cứu có vị đắng hơi cay, tính ấm, có thể chữa viêm khớp, phong thấp, đau bụng kinh, rong kinh, điều hòa kinh nguyệt… khá hiệu quả. Trước chu kỳ kinh nguyệt một tuần, chị em sử dụng từ 5 đến 12gram lá ngải cứu sắc lấy nước và uống 3 lần mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước này dưới dạng cao hàng ngày để chữa rối loạn kinh nguyệt khá an toàn.

Ngoài công dụng trị rối loạn kinh nguyệt, ngải cứu còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác đối với sức khỏe:

Trị đau bụng kinh

Mỗi ngày dùng khoảng 10 đến 12gram lá ngải cứu và sắc lấy nước uống, hoặc chị em có thể hãm lá này với nước sôi và dùng như trà để sử dụng 3 lần/ngày.

Giúp an thai

- 15gram lá ngải cứu tươi

- 15gram lá tía tô

Thai phụ sắc 2 loại lá này với 500ml nước đến khi cô đặc còn 1 bát nhỏ. Chị em nên sử dụng nước này từ 3 đến 4 lần/ngày để an thai.

Sơ cứu vết thương

Những hợp chất có trong lá ngải cứu có tác dụng cầm máu, giảm đau cho vết thương hiệu quả. Cách dùng: Giã nát 1 nắm lá ngải cứu, cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối vào, sau đó đắp lên vết thương đang chảy máu.

Lưu ý: Ngải cứu có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không nên quá lạm dụng vì nó có thể gây ngộ độc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.