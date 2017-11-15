Trị khỏi viêm xoang cực nhanh nhờ sử dụng bồ kết theo cách này

Sống khỏe 15/11/2017 14:29

Viêm xoang không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng lại khiến người bệnh vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Dùng bồ kết đã hơ lửa để ngửi sẽ giúp trị viêm xoang cực nhanh và hiệu quả.

Khi thời tiết chuyển mùa chính là lúc căn bệnh viêm xoanh hoành hành, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Những triệu chứng như đau, nặng mặt, nghẹt mũi, khó thở sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.

Giờ đây, bạn không còn phải lo lắng sẽ sống chung với căn bệnh này cả đời nữa. Chỉ với vài trái bồ kết đem hở lửa, bệnh viêm xoang của bạn sẽ sớm được trị khỏi.

Quả bồ kết có tác dụng gì?

Bồ kết thường được dùng để nấu nước gội đầu giúp tóc bóng mượt, sạch gàu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bồ kết phơi khô còn có thể dùng làm thuốc trị nhiều loại bệnh.

Trị khỏi viêm xoang cực nhanh nhờ sử dụng bồ kết theo cách này - Ảnh 1
Bồ kết có thể dùng để trị bệnh - Ảnh: Internet

Theo Đông y, quả bồ kết có tác dụng điều trị một số bệnh liên quan đến hệ hô hấp như nghẹt mũi, hen suyễn, viêm xoang… Ngoài ra, bồ kết còn được xem là bài thuốc dân gian giúp trị ho có đờm, ho khan kéo dài hoặc tức ngực.

Cách trị viêm xoang bằng bồ kết

Chỉ dùng 3 – 4 trái bồ kết (không sử dụng quá nhiều) đem hơ qua lửa rồi xông mũi. Phương pháp này sẽ giúp trị nghẹt mũi do viêm xoang cực hiệu quả. Bạn sẽ nhanh chóng thấy phần mũi thông thoáng và dễ thở hơn. Ngoài ra, xông mũi bằng bồ kết còn làm giảm triệu chứng căng, nặng mặt do viêm xoang gây ra.

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Đốt bồ kết để trị viêm xoang - Ảnh: Internet

Một số bài thuốc dân gian từ trái bồ kết

Chữa bệnh trĩ: Chuẩn bị 5 trái bồ kết đem rửa sạch, sau đó tẩm sữa nướng giòn. Bồ kết đã nướng đem giã nhuyễn, tán mịn hòa chung với một chút mật ong và đường sao cho vừa dẻo. Vo tròn hỗn hợp thành từng viên thuốc nhỏ như hạt đậu, mỗi ngày uống 20 viên sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt.

Trị nhức răng, sâu răng: Dùng vài trái bồ kết rửa sạch rồi nướng cháy đen, bẻ vụn ngâm cùng rượu trắng theo tỷ lệ 1 phần bồ kết, 4 phần rượu. Ngâm trong vòng 1 ngày thì có thể dùng như nước súc miệng. Áp dụng phương pháp này vài lần mỗi ngày sẽ giúp trị khỏi đau nhức răng.

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Bẻ vụn bồ kết rồi ngâm với rượu trắng - Ảnh: Internet

Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng bồ kết cho phụ nữ mang thì vì có thể gây sinh non hoặc sảy thai. Người có hệ tiêu hóa yếu cũng không nên dùng bồ kết để trị bệnh.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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