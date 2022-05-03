Tránh 7 loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa này để tăng cường tuổi thọ, kéo dài thanh xuân

Sau đây là những thực phẩm bạn nên hạn chế tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe của mình.

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa làm tăng lượng cholesterol xấu và nó bị lắng đọng trên thành động mạch, do đó ngăn chặn dòng chảy tự do của máu đến và từ tim đến các bộ phận khác nhau của cơ thể và làm tăng nguy cơ đau tim.

Mayonnaise

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1 muỗng xốt mayonnaise chứa 1,6 g chất béo bão hòa và nó thường được thưởng thức cùng một món bánh sandwich phết hoặc để tăng hương vị của món salad. Hương vị và kết cấu làm cho nó gây nghiện và theo các chuyên gia, bạn không nên tiêu thụ quá 2 muỗng canh mayonnaise mỗi ngày.

Bơ

Ảnh minh họa: Internet

1 thìa bơ chứa 7 g chất béo bão hòa và nó cao hơn nhiều so với sốt mayonnaise. Từ nấu ăn đến làm bánh, chúng ta sử dụng nó dưới mọi hình thức và theo các chuyên gia, bạn nên tránh ăn nhiều hơn 1-2 muỗng cà phê bơ mỗi ngày.

Mỡ động vật

Ảnh minh họa: Internet

1 muỗng canh mỡ động vật chứa 4,55 g chất béo bão hòa và các nguồn phổ biến nhất của chất béo này là thịt gà, vịt, mỡ ngỗng và mỡ lợn, thường làm tăng hương vị cho món thịt của bạn. Theo các chuyên gia, bạn nên tránh chúng để đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe.

Pho mát

Ảnh minh họa: Internet

1 lát pho mát chứa 6 gam chất béo bão hòa và ngay cả khi mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó có thể gây đau tim và đó là lý do tại sao người ta khuyên không nên tiêu thụ quá 1/2 lát mỗi ngày.

Kem đánh bông

1 thìa kem đánh bông chứa 3 g chất béo bão hòa và có thể làm tăng cân và tắc nghẽn động mạch. Nên thay kem tươi bằng kem chua để có lợi cho sức khỏe hơn nhé.

Thịt chế biến

Ảnh minh họa: Internet

100 g thịt chế biến sẵn chứa 14,9 g chất béo bão hòa và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như mỡ động vật. Nên thay bằng nấm, đậu lăng luộc, đậu phụ, đậu và thịt nạc.

Dừa ngọt

Ảnh minh họa: Internet

1 cốc dừa khô và dừa ngọt chứa 29 g chất béo bão hòa và việc sử dụng nó trong đồ ngọt sẽ gây nguy hiểm cho tim của bạn. Mặc dù các chuyên gia khuyên bạn nên tránh nó nhưng bạn có thể tiêu thụ 2 muỗng canh một hoặc hai lần xuất dừa ngọt một tuần.

Theo Times of India