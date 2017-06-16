Việc chăm sóc vùng kín hằng ngày không chỉ giúp loại bỏ chất bẩn, phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà còn giúp các chị em phụ nữ thêm tự tin và hấp dẫn trong "chuyện ấy". Tuy nhiên, không ít chị em vẫn đang mắc những thói quen sai lầm sau đây, gây hại đến sức khỏe mà không hề hay biết.

Hầu hết phụ nữ thích mặc quần có kiểu dáng bó sát, đặc biệt là quần jean vì nó tôn lên các đường nét của cơ thể. Tuy nhiên, quần jean bó sát sẽ giữ mồ hôi và không có sự thông thoáng, tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi. Đồng thời, quần quá chật cũng dễ gây sung huyết vùng chậu, môi trường quanh vùng kín bí bách, điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Tốt nhất, các chị em nên hạn chế mặc quần bó sát thường xuyên hoặc có thể chọn váy để "cô bé" được thoải mái.

Mặc "quần nhỏ" sexy

"Quần nhỏ" lọt khe và mỏng có thể giúp nữ giới gợi cảm, quyến rũ hơn. Nhưng, theo các bác sĩ phụ khoa, phụ nữ nên tránh những kiểu đồ lót này. Bởi vì những loại sản phẩm này được làm bằng sợi tổng hợp khiến cho độ ẩm vùng kín tăng cao, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm.

Ngoài ra, kiểu dáng gợi cảm của những sản phẩm này khiến "cô bé" bị cọ xát nhiều hơn so với những loại truyền thống, tạo cảm giác đau rát và có thể bị nhiễm trùng.

Vệ sinh "cô bé" bằng xà phòng

Phụ nữ thường có thói quen sử dụng xà phòng có hương thơm để vệ sinh "vùng tam giác" và điều này hoàn toàn không tốt. Trong xà phòng có chất tẩy rửa mạnh, làm mất cân bằng độ pH ở vùng kín. Thậm chí, với một số người nhạy cảm có thể gây ra dị ứng, ngứa, khô và bỏng rát tại "cô bé".

Các loại hóa chất trong xà phòng hoàn toàn không tốt cho "vùng chữ V" vì thế, tốt nhất phụ nữ nên dùng các dung dịch chuyên dụng để vệ sinh vùng kín hoặc có thể chỉ dùng nước.

"Dọn cỏ" vùng kín

Chị em hiện nay đang có xu hướng "dọn cỏ" vùng kín để sạch sẽ và hấp dẫn hơn trong chuyện phòng the. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, lông mu có chức năng quan trọng trong việc bảo vệ "cô bé" khỏi bị chà xát và viêm nhiễm.

Một số bác sĩ phụ khoa cho biết vùng nhạy cảm mới bị làm sạch dễ bị nhiễm trùng, thông qua các vết thương nhỏ hình thành trong lúc "dọn cỏ", đặc biệt khi phụ nữ dùng dao cạo.

Thức khuya

Thức khuya thường xuyên làm cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần bị giảm sút, do đó làm sức đề kháng của cơ thể cũng suy yếu. Ngoài ra, thói quen này còn ảnh hưởng đến việc điều tiết nội tiết tố trong cơ thể, gây ra rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới.

Tất cả những điều này sẽ dẫn đến việc mất cân bằng pH trong vùng kín, tạo cơ hội cho các vi khuẩn có hại tấn công, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phụ nữ.

Lạm dụng băng vệ sinh

Bác sĩ Thân Ngọc Tuấn, Khoa khám Sản - Bệnh viện Medlatec (Hà Nội) cho biết, việc sử dụng băng vệ sinh hàng ngày là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ bị viêm, nấm phụ khoa.

Theo bác sĩ Tuấn, những ngày ngoài giai đoạn "đèn đỏ", phụ nữ không nên sử dụng băng vệ sinh mà chỉ nên mặc những loại quần lót có chất liệu cotton thấm hút tốt, để giúp "cô bé" luôn được thông thoáng.