Hàm lượng vitamin B6 có trong thịt bò sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phân hủy và tổng hợp protein, thúc đẩy phục hồi thể chất. Vitamin B12 đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất AND.

Nguồn sắt dồi dào trong thịt bò rất có lợi cho sức khỏe, bởi nó vận chuyển ô-xy tới cơ bắp thông qua các tế bào máu đỏ. Sắt còn có tác dụng to lớn đối với hoạt động của gan, thúc đẩy gan làm việc hiệu quả hơn.

Theo y học cổ truyền, thịt bò khi kết hợp với dược liệu như hồ tiêu, sa nhân, trần bì, vỏ quế, gừng tươi bổ tỳ vị… giúp kích thích tiêu hóa; Thịt bò nấu với thảo quả chữa đau dạ dày do lạnh; Thịt bò hầm nhừ với thường sơn ăn chữa chứng tích trệ (nặng bụng), chướng bụng; Dạ dày bò ninh với hoàng kỳ chữa tiêu hóa kém, đầy bụng; Đuôi bò ninh nhừ với đương quy chữa đau lưng, liệt dương do thận hư; Gan bò nấu với khởi tử (kỷ tử) chữa váng đầu, hoa mắt do gan, huyết kém; Dương vật bò hấp cách thủy với khởi tử và gừng chữa liệt dương.