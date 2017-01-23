Thấy dấu hiệu này ở 'cậu nhỏ', nam giới cần đi khám ngay kẻo trễ

Sống khỏe 23/01/2017 11:58

Nếu thấy dấu hiệu này ở bộ phận sinh dục, nam giới cần đi khám ngay vì nó có thể là triệu chứng của 1 bệnh nào đó, theo dailystar.

Nam giới thường lo lắng về kích cỡ hay thời gian ‘yêu’ mà ít khi bận tâm đến những thay đổi ở dương vật. Đây là sai lầm tai hại mà đàn ông hay mắc phải. Bạn nên nhớ rằng phụ nữ quan tâm đến nhiều thứ khác hơn là kích cỡ hay độ dài của ‘cậu bé’.

Thấy dấu hiệu này ở 'cậu nhỏ', nam giới cần đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: dailystar

Có nhiều bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục của nam giới như ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt, vv. Những căn bệnh này thường biểu hiện triệu chứng ban đầu ở dương vật mà rất ít người nhận ra. Hoặc họ có thể thấy nhưng cứ nghĩ đó là bình thường. Tuy nhiên, những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại này lại là báo động đỏ trong mắt bác sĩ nam khoa. Do đó nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, bạn cần đi khám ngay kẻo trễ.

Dương vật có vẻ cong hơn bình thường

'Súng' bị cong là điều phổ biến ở nam giới và chẳng có gì bất thường. Nhưng nếu ‘cậu nhỏ’ của bạn có vẻ cong hơn bình thường, hãy sờ thử xem có gì đó cứng bên dưới lớp da không. Theo bác sĩ Joseph Sonstein (Anh), nếu bạn cảm thấy giống như có 1 đồng xu nằm dưới da, có thể bạn đã bị bệnh Peyronie, vốn là sự tích tụ mô sẹo bị canxi hóa.

Nếu không chữa trị, nó có thể gây đau khi sex hoặc khiến dương vật bị cong cực độ. Ngoài ra, nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ gãy ‘súng’. Tùy thuộc vào trường hợp, bạn có thể phải phẫu thuật để chỉnh hoặc được tiêm enzyme hay saline.

Những nốt u sần cứng, không đau ở tinh hoàn

Đây là dấu hiệu rõ ràng của ung thư tinh hoàn. Đây là dạng ung thư phổ biến thứ 16 tại Anh và có khoảng 2400 ca mắc bệnh vào năm 2014. Nếu được phát hiện sớm, khả năng chữa khỏi là 99%, vì thế bạn cần xem xét kỹ cậu nhỏ của mình ít nhất 1 lần/1 tháng.

Da ở đầu dương vật có cảm giác chật

Nếu bạn thấy những đốm màu trắng ở dương vật, có thể bạn đã bị bệnh xơ hóa lichen (lichen sclerosus), theo bác sĩ niệu khoa Ryan Terlecki (Anh). Đây là chứng bệnh về da do mất cân bằng hormone hay hệ miễn dịch gây ra.

Bạn nên đặc biệt chú ý nếu chưa cắt bao quy đầu hoặc cảm thấy phải gắng sức khi đi tiểu, theo bác sĩ Ryan. Nếu không điều trị, nó có thể dẫn tới ung thư hoặc tắc đường tiểu.

Máu trong nước tiểu

Đây có thể là dấu hiệu của chứng phì đại tuyến tiền liệt hoặc sỏi thận. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu ung thư. Máu trong nước tiểu cũng có thể là dấu hiệu viêm thận hoặc viêm tiết niệu. Tuy nhiên, nếu bạn vừa ăn củ dền đỏ thì chẳng có gì đáng lo vì loại thực phẩm này có thể khiến nước tiểu đổi màu.

Dương vật bị phồng rộp

Trong khi triệu chứng này khá phổ biến, song nếu mảng phồng rộp không nhạy cảm hoặc không đau hoặc nếu bạn không sex trong 1 thời gian dài mà vẫn bị, thế thì bạn có thể đã mắc ung thư dương vật. Hãy đi khám ngay kẻo trễ.

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   cậu nhỏ ung thư tinh hoàn dấu hiệu ung thư tinh hoàn dương vật ung thư dương vật dấu hiệu ung thư dương vật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?