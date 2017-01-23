Thấy dấu hiệu này ở 'cậu nhỏ', nam giới cần đi khám ngay kẻo trễ

Nam giới thường lo lắng về kích cỡ hay thời gian ‘yêu’ mà ít khi bận tâm đến những thay đổi ở dương vật . Đây là sai lầm tai hại mà đàn ông hay mắc phải. Bạn nên nhớ rằng phụ nữ quan tâm đến nhiều thứ khác hơn là kích cỡ hay độ dài của ‘cậu bé’.

Có nhiều bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục của nam giới như ung thư tinh hoàn , ung thư tuyến tiền liệt, vv. Những căn bệnh này thường biểu hiện triệu chứng ban đầu ở dương vật mà rất ít người nhận ra. Hoặc họ có thể thấy nhưng cứ nghĩ đó là bình thường. Tuy nhiên, những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại này lại là báo động đỏ trong mắt bác sĩ nam khoa. Do đó nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, bạn cần đi khám ngay kẻo trễ.

'Súng' bị cong là điều phổ biến ở nam giới và chẳng có gì bất thường. Nhưng nếu ‘cậu nhỏ’ của bạn có vẻ cong hơn bình thường, hãy sờ thử xem có gì đó cứng bên dưới lớp da không. Theo bác sĩ Joseph Sonstein (Anh), nếu bạn cảm thấy giống như có 1 đồng xu nằm dưới da, có thể bạn đã bị bệnh Peyronie, vốn là sự tích tụ mô sẹo bị canxi hóa.

Nếu không chữa trị, nó có thể gây đau khi sex hoặc khiến dương vật bị cong cực độ. Ngoài ra, nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ gãy ‘súng’. Tùy thuộc vào trường hợp, bạn có thể phải phẫu thuật để chỉnh hoặc được tiêm enzyme hay saline.

Những nốt u sần cứng, không đau ở tinh hoàn

Đây là dấu hiệu rõ ràng của ung thư tinh hoàn. Đây là dạng ung thư phổ biến thứ 16 tại Anh và có khoảng 2400 ca mắc bệnh vào năm 2014. Nếu được phát hiện sớm, khả năng chữa khỏi là 99%, vì thế bạn cần xem xét kỹ cậu nhỏ của mình ít nhất 1 lần/1 tháng.

Da ở đầu dương vật có cảm giác chật

Nếu bạn thấy những đốm màu trắng ở dương vật, có thể bạn đã bị bệnh xơ hóa lichen (lichen sclerosus), theo bác sĩ niệu khoa Ryan Terlecki (Anh). Đây là chứng bệnh về da do mất cân bằng hormone hay hệ miễn dịch gây ra.

Bạn nên đặc biệt chú ý nếu chưa cắt bao quy đầu hoặc cảm thấy phải gắng sức khi đi tiểu, theo bác sĩ Ryan. Nếu không điều trị, nó có thể dẫn tới ung thư hoặc tắc đường tiểu.

Máu trong nước tiểu

Đây có thể là dấu hiệu của chứng phì đại tuyến tiền liệt hoặc sỏi thận. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu ung thư. Máu trong nước tiểu cũng có thể là dấu hiệu viêm thận hoặc viêm tiết niệu. Tuy nhiên, nếu bạn vừa ăn củ dền đỏ thì chẳng có gì đáng lo vì loại thực phẩm này có thể khiến nước tiểu đổi màu.

Dương vật bị phồng rộp

Trong khi triệu chứng này khá phổ biến, song nếu mảng phồng rộp không nhạy cảm hoặc không đau hoặc nếu bạn không sex trong 1 thời gian dài mà vẫn bị, thế thì bạn có thể đã mắc ung thư dương vật. Hãy đi khám ngay kẻo trễ.

Chúc bạn sống khỏe.