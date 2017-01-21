Các bệnh lây qua đường tình dục gây khó chịu và có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí vô sinh nếu không được chữa trị kịp thời. Hiện nay, bệnh tình dục cực kỳ phổ biến bởi lối sống thiếu lành mành của nhiều người. Hơn nữa, nhiều người vì xấu hổ không dám đi khám, dẫn đến việc lây cho đối tác qua đường tình dục.

Trong số các bệnh tình dục, bệnh lậu vô cùng phổ biến. Bệnh này xảy ra là do vi khuẩn lây lan khi quan hệ tình dục. Những triệu chứng phổ biến nhất của lậu là đau vùng bụng dưới, đau vùng chậu và bộ phận sinh dục, cảm giác bỏng rát khi đi tiểu, cúm, vv.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường hay mắc phải một số bệnh nào đó. Trong nhiều trường hợp, chính thói quen xấu của chúng ta là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh. Chẳng hạn, nếu bạn ăn uống thiếu lành mạnh và không tập thể dục, bạn sẽ dễ mắc bệnh béo phì. Tương tự, nếu bạn quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su hay bất kỳ biện pháp nào bảo vệ nào khác, nhất là sex với nhiều người, thế thì bạn rất dễ trở thành nạn nhân của bệnh lây qua đường tình dục.

Nhiều nam giới mắc bệnh này thường giấu giếm không dám đi khám. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, bạn có thể bị ảnh hưởng tới đời sống chăn gối cũng như vô sinh. Bên cạnh đó, bạn có thể lây qua cho đối tác. Do đó, khi mắc bệnh bạn cần tìm cách chữa ngay lập tức.

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bài thuốc trị lậu thần kỳ của y học cổ truyền Ấn Độ dành cho phái mạnh. Mặc dù nữ giới có thể sử dụng song hiệu quả không bằng nam giới.

Nguyên liệu

1 thìa tỏi đập dập

2 thìa giấm táo

Đây là công thức tuyệt vời có thể trị dứt điểm bệnh lậu đặc biệt khi được dùng thường xuyên. Nhưng bạn nên lưu ý rằng tốt nhất bạn nên tránh quan hệ tình dục trong thời gian dùng phương pháp này để phát huy công dụng của nó.

Vì sao hỗn hợp này có khả năng chữa lành bệnh lậu? Đó vì enzyme allicin cực mạnh trong tỏi có đặc tính kháng khuẩn có thể tiêu diệt sự phát triển vi khuẩn ở khu vực bị nhiễm vốn gây ra bệnh lậu. Bên cạnh đó, giấm táo chứa vitamin C và kali giúp giảm viêm và chống viêm nhiễm một cách tự nhiên.

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào 1 cái bát rồi khuấy đều. Hãy uống mỗi tối sau khi ăn trong ít nhất 1 tháng. Lưu ý rằng hỗn hợp này chỉ dùng để uống mà thôi.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng).