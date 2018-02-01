Tạm biệt khó thở khi ngủ với mẹo trị nghẹt mũi nhanh chóng bằng thực phẩm ngay tại nhà

Sống khỏe 01/02/2018 11:41

Tỏi, gừng hay mật ong... đều là những thực phẩm trị nghẹt mũi nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Nghẹt mũi là triệu chứng thường gặp mỗi khi bạn bị cảm lạnh. Điều này khiến cho việc hấp thụ oxy vào phổi trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt khi đến tối, tình trạng này lại càng thêm nghiêm trọng khiến người bệnh thở vô cùng khó khăn, không thể ngủ được.

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Nghẹt mũi do mắc các bệnh về hô hấp khiến bạn vô cùng mệt mỏi vì không thể ngủ được - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng trên và có một giấc ngủ ngon, bạn nên áp dụng ngay những mẹo trị nghẹt mũi nhanh chóng ngay tại nhà dưới đây.

Mẹo trị nghẹt mũi nhanh chóng ngay tại nhà 

Mật ong + giấm táo

Mật ong và giấm táo là sự kết hợp hoàn hảo để chống lại virus và vi khuẩn ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp. Đây là hỗn hợp có tác dụng chống viêm, giảm đau và trị nghẹt mũi cực kỳ hiệu quả mà bạn nên biết.

Bạn chỉ cần pha 1 muỗng mật ong nguyên chất, 1 muỗng canh giấm táo vào ly nước ấm khuấy thật đều là có thể dùng được ngay. Dùng thức uống này khi bụng đói, 2 lần/ngày để đạt được kết quả tốt nhất.

Tỏi + nghệ

Theo các chuyên gia, trong tỏi có nhiều chất kháng sinh và chống viêm mạnh vì thế chúng có thể điều trị được nghẹt mũi nhanh chóng. Ngoài ra, tỏi kết hợp với nghệ sẽ thành một hỗn hợp giúp cho hệ thống miễn dịch của người bệnh khỏe hơn từ đó "đánh bay" các bệnh về hô hấp.

Tạm biệt khó thở khi ngủ với mẹo trị nghẹt mũi nhanh chóng bằng thực phẩm ngay tại nhà - Ảnh 2
Tỏi và nghệ sẽ giúp bạn thở dễ dàng hơn cũng như có giấc ngủ ngon khi bị cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho 2 cốc nước vào nồi, đun sôi rồi thêm 1 muỗng canh tỏi băm và 1/2 muỗng canh nghệ vào khuấy đều, sau đó để nguội rồi lọc lấy nước. Mỗi ngày bạn uống nửa cốc hỗn hợp tỏi và nghệ. Bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi chứng nghẹt mũi đáng ghét.

Gừng + chanh

Gừng chứa một loại hợp chất là gingerol, có khả năng tiêu diệt virus và chống viêm hiệu quả hơn cả thuốc. Đặc biệt gừng kết hợp với chanh sẽ cho ra một hỗn hợp có thể giúp làm sạch dịch nhầy, giảm tình trạng nghẹt mũi.

Bạn cho 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê mật ong vào ly nước nóng, khuấy đều hỗn hợp. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng thức uống này 1 lần/ngày.

Cà chua + tỏi

Trong cà chua có nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, nhanh chóng tiêu diệt virus bệnh cảm và chứng nghẹt mũi khó chịu.

Bạn ép 2 quả cà chua lấy nước rồi đun nóng, thêm 1 muỗng cà phê nước chanh và 1 muỗng cà phê tỏi băm vào, khuấy đều. Dùng thức uống này 2 lần/ngày để sớm thoát khỏi chứng nghẹt mũi.

Với những mẹo trị nghẹt mũi nhanh chóng tại nhà ở trên, chúc bạn có được giấc ngủ ngon và mau hết bệnh!

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