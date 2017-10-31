Các mẹo trị nghẹt mũi nhanh, đơn giản trong vòng 'một nốt nhạc'

Dưới đây là những mẹo trị nghẹt mũi nhanh , đơn giản:

Nghẹt mũi khiến bạn khó thở, phải thở bằng miệng. Điều này rất dễ gây viêm họng, viêm thanh quản, ảnh hưởng đến phổi. Tốt nhất bạn không nên để tình trạng này kéo dài, làm ảnh hưởng đến sức khỏe .

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào điểm giữa lông mày rồi di chuyển ngón tay lên trên theo đường thẳng khoảng 3 cm. Thực hiện động tác di chuyển lên xuống như vậy trong khoảng 45 - 60 giây. Phương pháp mát xa này sẽ tác động đến niêm mạc mũi, giúp giảm dịch nhầy trong khoang mũi và làm nó trở nên thông thoáng hơn. Vì thế bạn sẽ dễ thở hơn.

Mát xa xoang mũi:

Ở vùng cánh mũi, dùng 2 ngón tay xoay tròn, nhẹ nhàng mát xa trong khoảng 60 giây sẽ giúp đẩy dịch nhầy chảy ra ngoài, trị nghẹt mũi hiệu quả.

Mát xa điểm giữa mũi và môi:

Dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng điểm giữa môi trên và mũi trong khoảng 2 phút. Động tác này sẽ giúp giảm viêm sưng trong mũi, loại bỏ dịch nhầy trong khoang mũi.

Xông hơi

Xông hơi là cách phổ biến để trị nghẹt mũi đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng một ít tinh dầu bạc hà, hương thảo, dầu oải hương khi xông mũi để đạt hiệu quả cao hơn.

Bạn cũng có thể chữa nghẹt mũi bằng cách dùng khăn ấm, đặt lên mũi để giúp dịch nhầy lỏng hơn, dễ dàng thoát ra ngoài.

Uống nước giấm táo và mật ong

Hỗn hợp nước giấm táo và mật ong sẽ giúp trị nghẹt mũi nhanh chóng. Bạn chuẩn bị một chén nước ấm rồi cho vào 2 thìa cà phê giấm táo và 1 thìa cà phê mật ong. Khuấy đều hỗn hợp rồi uống mỗi ngày 3 lần, bạn sẽ thấy tình trạng nghẹt mũi được cải thiện đáng kể.

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng vừa giúp cơ thể được thư giãn vừa làm giảm nghẹt mũi hiệu quả. Hơi nước nóng sẽ làm loãng dịch nhầy trong mũi, giúp mũi thông thoáng hơn.