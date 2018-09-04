Rụng tóc nhiều đến mấy cũng trị khỏi nhờ thường xuyên sử dụng mặt nạ làm từ khoai lang

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc rụng nhiều có thể do tác hại từ môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng… hoặc do tạo kiểu quá nhiều, chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh, căng thẳng quá mức.

Thực phẩm này còn chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng nuôi dưỡng tóc, giảm khô xơ , gãy rụng hiệu quả. Đặc biệt khi kết hợp với các nguyên liệu như sữa chua và mật ong, mặt nạ dưỡng tóc làm từ thiên nhiên này sẽ giúp mái tóc thêm bồng bềnh đầy sức sống.

Theo Boldsky, khoai lang chứa hàm lượng lớn vitamin A, thành phần thiết yếu cho sự phát triển của nang tóc. Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu sắt, kẽm, đồng, canxi, kali, magiê và niacin… giúp phục hồi tóc hư tổn.

Mặt nạ dưỡng tóc làm từ khoai lang, sữa chua và mật ong có tác dụng gì?

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene giúp kích thích tóc mọc nhanh và giảm hư tổn. Hàm lượng vitamin A kết hợp cùng vitamin C và E có trong thành phần giúp khoai lang trở thành thực phẩm cải thiện hiệu quả các vấn đề về mái tóc.

Trong khi đó, sữa chua giàu protein và các dưỡng chất giúp giữ ẩm và bảo vệ nang tóc khỏi các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Mật ong có đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương và giữ cho da đầu luôn khỏe mạnh, đồng thời giảm rụng tóc hiệu quả.

Mặt nạ dưỡng tóc làm từ các nguyên liệu thiên nhiên trên sẽ phục hồi mọi hư tổn như khô xơ, gãy rụng, làm mềm và mượt tóc.

Mặt nạ dưỡng tóc làm từ thiên nhiên giúp ngăn ngừa tóc gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ dưỡng tóc từ khoai lang

Thành phần: 1 cốc sữa chua nguyên chất, 1 củ khoai lang, 1 thìa mật ong

Hướng dẫn thực hiện: Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch rồi luộc chín, sau đó dùng thìa cà nhuyễn. Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong máy xay, xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Cách dùng: Gội đầu sạch rồi chia tóc thành từng phần nhỏ, thoa đều hỗn hợp khoai lang, sữa chua và mật ong lên tóc. Mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn rồi giữ yên trong khoảng 30 phút, có thể dùng khăn trùm tóc để ủ. Cuối cùng, bạn gội sạch với nước ấm hoặc dùng một chút dầu gội để làm sạch hoàn toàn.

Kiên trì áp dụng mặt nạ dưỡng tóc này 2-3 lần mỗi tuần sẽ giúp tóc trở nên bóng mượt, mềm mại và giảm gãy rụng.

Kiên trì áp dụng mặt nạ dưỡng tóc này 2-3 lần mỗi tuần sẽ giúp tóc trở nên bóng mượt, mềm mại và giảm gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng cách làm mặt nạ dưỡng tóc đơn giản này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu mái tóc chắc khỏe đầy sức sống!