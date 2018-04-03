Quy trình thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra, ai cũng phải biết để cứu sống cả gia đình

Liên tiếp những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong thời gian gần đây đã dấy lên hồi chuông cảnh báo không chỉ trong việc phòng chống cháy nổ, mà còn là những kỹ năng thoát hiểm mà bất cứ ai cũng cần phải biết. Dưới đây là quy trình thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra mà bạn cần ghi nhớ để hạn chế tối đa rủi ro, cũng như bảo vệ an toàn cho chính mình và gia đình.