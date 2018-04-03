Quy trình thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra, ai cũng phải biết để cứu sống cả gia đình

Sống khỏe 03/04/2018 09:10

Liên tiếp những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong thời gian gần đây đã dấy lên hồi chuông cảnh báo không chỉ trong việc phòng chống cháy nổ, mà còn là những kỹ năng thoát hiểm mà bất cứ ai cũng cần phải biết. Dưới đây là quy trình thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra mà bạn cần ghi nhớ để hạn chế tối đa rủi ro, cũng như bảo vệ an toàn cho chính mình và gia đình.

Quy trình thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra, ai cũng phải biết để cứu sống cả gia đình - Ảnh 1
Xử lý đúng cách để tránh ngạt khói và sơ cứu nạn nhân ngạt khói kịp thời trong đám cháy ở chung cư cao tầng

Xử lý đúng cách để tránh ngạt khói và sơ cứu nạn nhân ngạt khói kịp thời trong đám cháy ở chung cư cao tầng

Song song với việc dùng khăn vải ẩm bịt mũi miệng, chuyên gia khuyên nên cúi người thấp trong khi di chuyển để tránh ngạt khói tối đa.

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