Cháy chung cư PARC Spring: Hé lộ 'thủ phạm' gây cháy không ai ngờ tới

Xã hội 02/04/2018 14:40

Liên quan đến vụ cháy chung cư PARC Spring, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 (TP.HCM) cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ một vật dụng vô cùng quen thuộc với mọi gia đình.

Sáng 2/4, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 (TP.HCM) cho biết kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn ở chung cư PARC Spring có thể là do chập điện.

Cháy chung cư PARC Spring: Hé lộ 'thủ phạm' gây cháy không ai ngờ tới - Ảnh 1
Cư dân sinh sống tại chung cư PARC Spring hoảng loạn sau vụ cháy - Ảnh: Internet

Cụ thể, vì người thuê nhà đi vắng nên cục sạc dự phòng được cắm nhiều ngày bị quá nhiệt nên phát hỏa. Lửa từ đó bén vào những thiết bị dễ cháy trong phòng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 1/4 người dân sống tại chung cư PARC Spring tháo chạy tán loạn sau khi nhìn thấy khói bốc lên dữ dội, kèm theo mùi khét. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động nhiều xe cứu hỏa và xe thang đến hiện trường triển khai dập lửa.

Được biết đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 8, block A. Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ không có mặt tại hiện trường.

Cháy chung cư PARC Spring: Hé lộ 'thủ phạm' gây cháy không ai ngờ tới - Ảnh 2
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cục sạc dự phòng sạc lâu ngày bị bốc cháy - Ảnh: Internet

Nhờ sự có mặt kịp thời của cảnh sát PCCC nên chỉ sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt, hàng trăm người dân được hướng dẫn xuống đất an toàn.

Theo thông tin từ người dân, vào ngày 30/3 vừa qua, chung cư này vừa mới được kiểm tra và phổ biến kiến thức PCCC. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan PCCC quận 2 xác nhận hệ thống chữa cháy, chuông báo động ở chung cư này vẫn hoạt động tốt.

Cháy tại chung cư PARC Spring ở Sài Gòn, dân nháo nhào bỏ chạy

Cháy tại chung cư PARC Spring ở Sài Gòn, dân nháo nhào bỏ chạy

Một vụ cháy vừa xảy ra tại chung cư PARC Spring thuộc phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư PARC Spring cháy chung cư

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 47 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 58 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày