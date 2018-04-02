Cháy chung cư PARC Spring: Hé lộ 'thủ phạm' gây cháy không ai ngờ tới

Liên quan đến vụ cháy chung cư PARC Spring, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 (TP.HCM) cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ một vật dụng vô cùng quen thuộc với mọi gia đình.

Sáng 2/4, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 (TP.HCM) cho biết kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn ở chung cư PARC Spring có thể là do chập điện.

Cư dân sinh sống tại chung cư PARC Spring hoảng loạn sau vụ cháy - Ảnh: Internet

Cụ thể, vì người thuê nhà đi vắng nên cục sạc dự phòng được cắm nhiều ngày bị quá nhiệt nên phát hỏa. Lửa từ đó bén vào những thiết bị dễ cháy trong phòng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 1/4 người dân sống tại chung cư PARC Spring tháo chạy tán loạn sau khi nhìn thấy khói bốc lên dữ dội, kèm theo mùi khét. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động nhiều xe cứu hỏa và xe thang đến hiện trường triển khai dập lửa.

Được biết đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 8, block A. Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ không có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cục sạc dự phòng sạc lâu ngày bị bốc cháy - Ảnh: Internet

Nhờ sự có mặt kịp thời của cảnh sát PCCC nên chỉ sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt, hàng trăm người dân được hướng dẫn xuống đất an toàn.

Theo thông tin từ người dân, vào ngày 30/3 vừa qua, chung cư này vừa mới được kiểm tra và phổ biến kiến thức PCCC. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan PCCC quận 2 xác nhận hệ thống chữa cháy, chuông báo động ở chung cư này vẫn hoạt động tốt.

Cháy tại chung cư PARC Spring ở Sài Gòn, dân nháo nhào bỏ chạy Một vụ cháy vừa xảy ra tại chung cư PARC Spring thuộc phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

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