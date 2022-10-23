Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự "bào mòn" sức khỏe mỗi ngày

Sống khỏe 23/10/2022 11:49

Để được khỏe mạnh, chúng ta không chỉ tuân thủ các quy tắc vệ sinh mà còn phải thực hiện một cách tuyệt đối chính xác. Nếu không, sẽ gặp các nguy hiểm cực tệ với sức khỏe. Đối với nhiều người, có thể ngạc nhiên rằng họ đã làm những điều sai trong cả cuộc đời, ngay cả những điều theo thói quen nhất.

1. Tắm quá thường xuyên

Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 1

Nghe có vẻ lạ, nhưng tắm quá thường xuyên cũng tệ như không tắm chút nào. Theo nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Columbia, tắm quá nhiều khiến da bạn bị khô và nứt nẻ, từ đó dẫn đến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể bạn qua những vết thương này.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên rửa nhiều hơn một lần một ngày.

2. Chúng ta không rửa tay trước khi đi vệ sinh

Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 2

Bạn có thể tìm thấy vi khuẩn không chỉ trên nhà vệ sinh, mà còn xung quanh toàn bộ ngôi nhà. Điều này có nghĩa là nếu bạn không rửa tay trong một thời gian dài, rất có thể vi khuẩn cũng có trên tay. Khi vào nhà vệ sinh, bạn chạm vào các bộ phận riêng tư, nơi có vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, rửa tay trước khi đi vệ sinh thậm chí còn quan trọng hơn sau đó.

3. Chúng ta xả bồn cầu bằng đầu ngón tay

Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 3

Nhà vệ sinh có lẽ là nơi bẩn nhất trong căn hộ. Các quan sát cho thấy thậm chí 90 phút sau khi xả nước, hàng chục giọt nhỏ có vi khuẩn vẫn còn trên bề mặt. Do đó, hãy cố gắng xả bồn cầu không phải bằng đầu ngón tay mà dùng đốt ngón tay hoặc mặt sau của ngón tay.

Điều này có thể giúp ích rất nhiều, trong trường hợp bạn quên và chạm vào thứ gì đó trước khi rửa tay, bạn sẽ không làm lây lan vi khuẩn ra xung quanh.

4. Không thay vỏ gối

Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 4

Gối lông vũ và lông tơ là thiên đường cho mạt bụi hoặc nấm mốc. Theo thời gian, chúng có thể di chuyển đến khuôn mặt của một người và gây ra các vấn đề như chứng loạn thần kinh. Đây là một nguyên nhân phổ biến khác gây ra các vấn đề về da.

Một nghiên cứu cho biết mạt bụi có thể gây dị ứng, gây nghẹt mũi, sưng tấy và kích ứng đường hô hấp trên. 

5. Để thú cưng ngủ chung

Những nhầm tưởng tồi tệ khi vệ sinh cơ thể khiến bạn tự 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 5

Ngay cả vào ban đêm, chúng ta cũng phải tuân theo các quy tắc vệ sinh. Điều này không khuyến khích cho phép chó và mèo ngủ chung giường với bạn. Ngay cả những động vật được chăm sóc kỹ lưỡng nhất cũng mang rất nhiều vi khuẩn trên bộ lông của chúng.

Thật khó tin, nhưng một số trong số chúng thậm chí có thể gây ra bệnh dịch hạch. Không, chúng ta không nói về cái từ thời Trung cổ, mà là cái ở thời hiện đại cũng có thể lây truyền bệnh như vậy.

Theo Brightside

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