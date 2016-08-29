Nhúng một miếng bông nhỏ vào nước ép bắp cải, để vào tai rồi đi ngủ, mẹo hay mà bạn sẽ “tiếc đứt ruột” vì đến giờ mới biết

Cô gái ngủ dậy và gỡ miếng bông có nước ép bắp cải ra, kết quả mà cô nhận được khiến ai cũng bất ngờ!

Bạn có biết rằng nước ép bắp cải có thể cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như: phòng chống ung thư, điều trị loét, làm giảm cholesterol xấu, trị các bệnh đường tiêu hóa…Những công dụng thần kỳ ấy đến từ thành phần dinh dưỡng dồi dào của bắp cải như chất xơ không hòa tan, vitamin B1, B6, C, E, K và các khoáng chất iốt, magiê, sắt, canxi, lưu huỳnh… Loại thực phẩm siêu dinh dưỡng này đã được sử dụng cách đây rất lâu, do khả năng chữa được rất nhiều bệnh và phổ biến, dễ kiếm trong đời sống. Thậm chí người ta còn gọi thực phẩm này là năng lượng mặt trăng bởi vì sự quý giá của chúng và cũng vì chúng lớn vào ban đêm, dưới ánh trăng.

Người ta khám phá ra rằng ăn bắp cải thường xuyên có tác động tích cực đến đường tiêu hóa như: lợi tiểu, làm sạch ruột, trị táo bón, chữa viêm loét dạ dày và tá tràng tốt. Những người có bắp cải trong chế độ ăn uống của họ một vài lần mỗi tuần giảm nguy cơ ung thư đại tràng, tránh nhức đầu và đau tai buổi sáng. Đối với người có thể trạng yếu, ăn bắp cải giúp khôi phục sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất. Gần đây một số người dùng một miếng bông nhỏ thấm trong nước ép bắp cải và đặt nó vào tai trước khi đi ngủ. Điều này không phải phi lý mà dựa trên những phát hiện của giới khoa học. Bạn có đoạn được điều gì sẽ xảy ra không?

Kết quả thật bất ngờ Sau khi nhét miếng bông có nước ép bắp cải vào tai, những dưỡng chất bên trong nước ép tiếp xúc với màng nhĩ, từ đó có những tác động tích cực đến thính giác. Bạn sẽ cảm thấy thính giác được nâng cao rất nhiều, khả năng nghe được cải thiện tốt. Có thể nói bắp cải chính là phương thuốc tự nhiên lý tưởng dành cho người khiếm thính, theo Just natural life. Bên cạnh đó, phương pháp sử dụng nước ép bắp cải này còn giúp người dùng giảm các triệu chứng đau đầu, căng thẳng mệt mỏi do stress. Vậy, làm thế nào để có một ly nước ép bắp cải chất lượng? Dưới đây là những gì bạn cần làm: Nguyên liệu: - Một trái bắp cải - Một ít giấm táo - Một củ cà rốt - Một ít cần tây Thực hiện: Bước 1: Rửa sạch bắp cải, cà rốt, cần tây rồi để ráo. Bước 2: Ngâm bắp cải vào nước ấm và cho một chút giấm táo vào đó. Ngâm ít nhất 20 phút để làm sạch bắp cải và loại bỏ thuốc trừ sâu. Bước 3: Vớt bắp cải ra, cắt nhỏ và bỏ vào máy ép trái cây. Sau đó bỏ thêm cà rốt và cần tây vào máy ép. Sử dụng: Nước ép sau khi chế biến xong là có thể sử dụng được ngay, sau khi lấy một ít để thấm bông nhét vào tai, bạn có thể dùng như thức uống mỗi ngày dùng một lần. Nếu dùng buổi tối thì dùng trước khi ngủ 2 giờ. Chúc bạn sống vui khỏe!

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