Những loại thực phẩm khiến bạn mệt mỏi rã rời

Sống khỏe 12/06/2017 15:52

Thực phẩm được xem là nguồn bổ sung dinh dưỡng quý giá cho cơ thể nhưng có những thực phẩm lại "đánh cắp" năng lượng, làm cơ thể bạn rất mệt mỏi.

Thịt gà

Thịt gà có lẽ là thực phẩm dễ gây buồn ngủ nhất. Lý do khiến bạn cảm thấy mệt và uể oải sau khi ăn thịt gà là vì nó chứa chất tryptophan, một loại acid amin khiến cho cơ thể bạn thư giãn và dễ chịu. Và món này rất thích hợp cho bữa tối, cho những người mất ngủ.

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Thịt gà có lẽ là thực phẩm dễ gây buồn ngủ nhất.

Tất nhiên, công dụng gây ngủ của thịt gà còn liên quan mật thiết với cách chế biến.

Chuối

Bác sĩ dinh dưỡng Dawn Napoli (Florida, Mỹ) cho biết: “Những thức ăn giàu magie như chuối, hạt bí, cá bơn có thể khiến bạn mệt mỏi. Bởi Magie là một chất giãn cơ, rất tốt nếu bạn dùng trước khi đi ngủ, nhưng có thể ảnh hưởng đến năng lượng của bạn trong ngày”.

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Những thức ăn giàu magie như chuối, hạt bí, cá bơn có thể khiến bạn mệt mỏi.

Thịt đỏ

Các món thịt đỏ có hàm lượng chất béo cao như thịt nướng, bánh mỳ kẹp thịt có thể khiến bạn thấy buồn ngủ. Lý do là bởi: “Cần rất nhiều năng lượng để phân hủy những thức ăn này, do đó, tất cả năng lượng của cơ thể bạn sẽ phải tập trung vào nó”, bác sĩ Napoli nói.

Lời khuyên của vị bác sĩ này là bạn hãy thay thế thịt đỏ bằng cá hồi. Bởi trong cá hồi chứa nhiều omega-3 có tác dụng hỗ trợ chức năng não và giúp bạn tập trung hơn.

Bánh mỳ trắng

GI là chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn thực phẩm giàu chất bột đường. Bánh mì trắng, gạo trắng có chỉ số GI cao. “Chúng sẽ phân hủy rất nhanh và bạn không hấp thu được nguồn năng lượng ổn định. Thay vào đó hãy sử dụng loại làm từ ngũ cốc nguyên hạt”, bác sĩ Napoli khuyến cáo.

Cà phê

Nghe có vẻ nghịch lý vì cà phê được nhiều người sử dụng để tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Napoli, uống nhiều cafe và trà sẽ phản tác dụng. “Chúng chỉ giúp bạn tỉnh táo 1-1,5 giờ nhưng sẽ khiến bạn mệt mỏi khi caffein hết tác dụng, bà nói.

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Uống nhiều cafe và trà sẽ phản tác dụng.

“Tôi thường khuyên khách hàng của mình chỉ nên dùng 200-300mg caffein mỗi ngày, uống với liều lượng nhỏ và chia làm nhiều lần. Nó sẽ giúp bạn tỉnh táo cho tới khoảng 2 giờ chiều và không bị mất ngủ buổi tối”.

Ngoài ra, bạn nên ăn sáng với đẩy đủ chất xơ, protein nạc đến hoa quả. Sẽ tốt hơn nữa nếu ăn thêm các sản phẩm từ sữa, nó sẽ giúp duy trì năng lượng cho bạn cả ngày.

Rượu vang

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Rượi vang có cồn thường làm chậm sự hoạt động của hệ thần kinh trung ương, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và như bị kiệt sức.

Bạn đã bao giờ để ý mình cảm thấy mệt như thế nào chỉ sau 1-2 ly rượu vang? Lý do là vì đồ uống có cồn thường làm chậm sự hoạt động của hệ thần kinh trung ương, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và như bị kiệt sức. Đáng tiếc là đồ uống có cồn lại thường dẫn đến sự mất ngủ, làm cho bạn khó lấy lại được năng lượng đã mất.

Quả cherry

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quả cherry và nước cherry chua có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ do chứa melatonin. Nếu ăn cherry vào bữa trưa, bạn khó tránh khỏi cảm giác buồn ngủ vào buổi chiều.

Đồ ngọt

“Hãy bỏ qua bánh ngọt sau bữa ăn trưa, chờ tới lúc thích hợp hãy thưởng thức, bác sĩ Napoli khuyên. Khi bạn ăn đồ ngọt sau bữa trưa, bạn rất dễ buồn ngủ. Bới món ăn này chứa lượng đường cao, khi vào cơ thể nó sẽ tạo ra insulin, giải phóng ra quá nhiều axit amino tryptophan trong não, nguyên nhân gây buồn ngủ.

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