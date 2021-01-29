Người mắc chủng Covid-19 mới có triệu chứng gì khác so với chủng cũ?

Sống khỏe 29/01/2021 19:04

Theo báo cáo từ Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh, biến chủng Covid-19 mới có khả năng lây lan hiệu quả và dễ dàng hơn chủng cũ tới 50%.

Fox News đưa tin, kể từ tháng 12/2020, biến chủng Covid-19 mới của Anh trở thành chủng bệnh phổ biến nhất và lây lan với tốc độ cực kỳ mạnh. Theo Giáo sư Andrew Pollard, giám đốc Tập đoàn Vaccine Oxford, biến chủng Covid-19 mới có khả năng lây lan hiệu quả và dễ dàng hơn chủng cũ tới 50%. Các chuyên gia tin rằng nó sẽ khiến đại dịch trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. 

Theo báo cáo từ Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh, những người nhiễm phải biến chủng Covid-19 mới đa số đều có triệu chứng ho, mệt mỏi, đau cơ và đau họng.

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Biến chủng Covid-19 mới có khả năng lây lan hiệu quả và dễ dàng hơn chủng cũ tới 50% - Ảnh: Internet

Thống kê cho thấy, những người mắc chủng mới ghi nhận triệu chứng ho gia tăng tới 6,8% (35% so với 28%). Ngoài ra, các triệu chứng như mệt mỏi, đau cơ, đau họng cũng tăng lần lượt 3,4%, 3,1% và 2,8%. Triệu chứng sốt cũng tăng thêm 2,4% nữa. Tuy nhiên, các triệu chứng như mất vị giác và khứu giác lại giảm mạnh, lần lượt là 3,5% và 2,9%. Ngoài ra, không có bằng chứng nào về các triệu chứng đường ruột, khó thở và đau đầu. 

Tuy nhiên, bản báo cáo này cũng lưu ý những triệu chứng này chưa được giới chuyên gia chẩn đoán thực sự.

CDC Hoa Kỳ đã liệt kê khoảng 315 trường hợp nhiễm biến chủng mới ở nhiều tiểu bang khác nhau. Tuy nhiên giới chuyên gia Mỹ nhận định, con số trên không phản ánh số lượng thực sự đang xảy ra.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới Anh

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