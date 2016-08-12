Ngực mất cân đối vì thói quen ngủ tai hại này

Sống khỏe 12/08/2016 15:21

Ngủ không đúng cách sẽ khiến núi đôi bị lệch, dáng đi hai hàng và lão hóa sớm đấy nhé!

Một ngày có 24 tiếng thì loài người đã giành 8 tiếng để ngủ. Giấc ngủ giúp chúng ta hồi phục sức lực sau một ngày dài làm việc, đồng thời chuẩn bị năng lượng cho những hoạt động sắp tới. Nhiều người cho rằng đi ngủ chỉ đơn giản là việc nằm xuống và nhắm mắt. Nhưng không, khi bước vào giấc ngủ cũng có những điều mà chị em phụ nữ cần lưu ý.

Theo tạp chí Woman heath, tư thế ngủ nằm sấp có thể làm hỏng hình dáng tự nhiên của ngực. Vị trí ngực có thể xô lệch tối đa lên đến 2,5 cm, khi nằm sấp ngực sẽ bị đè nén trong thời gian dài và thường xuyên, làm ngực dần dần mất cân đối. Vì vậy phụ nữ cần để ý đến tư thế ngủ để duy trì độ săn chắc và hình dáng của ngực.

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Thường xuyên ngủ sấp có thể làm "núi đôi" bị lệch

Ngoài ra khi ngủ sấp, tay chân không được duỗi thoái mái khiến máu lưu thông kém và các cơ quan nội tạng bị đè xuống, trong đó có cả bàng quang gây áp lực lên vùng bụng. Lâu dần sẽ ảnh ảnh hưởng đến tư thế đi đứng của bạn.

Ở vùng mặt, do bạn thường xuyên áp mặt xuống gối, lâu ngày hình thành những nếp nhăn, lúc đầu còn mờ nhạt nhưng càng ngày hằn càng hằn rõ thành vết, nhất là ở các vị trí từ hai phía cánh mũi đến hai bên khoé miệng và cả những vết nhăn dọc trên mặt nữa.

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Tư thế ngủ mà các chuyên gia khuyên dùng

Lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra cho những ai quen nằm sấp là nên chuyển dần sang nằm về một bên với gối đệm bên dưới khi ngủ. Đây được xem là tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe cơ thể.

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Từ khóa:   Ngủ sấp ngực

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