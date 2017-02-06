Nếu vợ/chồng bạn hay làm điều này, rất có thể họ đang ngoại tình

Sống khỏe 06/02/2017 06:56

Nghiên cứu mới tiết lộ người ta dễ có xu hướng ngoại tình nếu hay làm điều này, theo Dailystar.

Ngoại tình đang là căn bệnh của thời đại. Người ta có thể lừa dối nhau vì nhiều lí do, chẳng hạn không thỏa mãn chuyện chăn gối, bị bạo hành, không còn yêu nhau nữa, vv. Thôi thì có vô vàn lí do bào chữa cho việc ‘cắm sừng’ đối tác. Việc không chung thủy đã dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc, thậm chí đã có không ít trường hợp bị giết chết vì tội cho đối tác 'mọc sừng'.

Nếu vợ/chồng bạn hay làm điều này, rất có thể họ đang ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ trước tới nay đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu lí do, thời điểm, cách thức và nơi người ta ngoại tình. Kết quả của những nghiên cứu này đã tiết lộ khá nhiều bí mật, chẳng hạn phụ nữ dễ ngoại tình nếu mẹ của họ từng làm điều này, hoặc 18% cặp vợ chồng sẵn sàng để đối tác ngoại tình! 

Mới đây, một nghiên cứu đã công bố 1 sự thật gây sốc: đối tác của bạn dễ có khả năng ngoại tình nếu họ thường làm điều này - đi du lịch. Nghiên cứu của trường đại học Columbia (Mỹ) cho biết những người hay đi du lịch dễ ngoại tình hơn những ai ít đi hoặc không đi. Đó là vì đi du lịch tạo ra nhiều cơ hội cũng như có những nguyên tắc đạo đức khác biệt so với quê nhà. Ở một nơi xa lạ, người ta dễ dàng 'bung xõa' hơn vì ít sợ thiên hạ gièm pha.

Được đăng trên tạp chí Personality and Social Psychology, nghiên cứu này phát hiện du lịch làm người ta 'linh hoạt về mặt đạo đức’. ‘Trong khi đi du lịch nước ngoài khiến người ta có quyền phá vỡ những quy tắc về tinh thần, chúng cũng có thể khiến họ bẻ gãy các quy tắc đạo đức, do đó tăng khuynh hướng cư xử trái đạo đức’, nghiên cứu giải thích.

Nếu vợ/chồng bạn hay làm điều này, rất có thể họ đang ngoại tình - Ảnh 2
Đi du lịch dễ khiến người ta phá vỡ các quy tắc về đạo đức hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ hàng trăm sinh viên. Họ lấy dữ liệu trước khi đi du lịch, 6 tháng sau và 1 năm sau. Kết quả cho thấy 30% người tham gia đã ngoại tình trong cuộc kiểm tra đầu tiên, trong khi 48% ngoại tình vào lần kiểm tra thứ 2 và thứ 3. 8 thử nghiệm tương tự đã được tiến hành và đều đưa ra kết luận giống nhau - du lịch khiến người ta dễ ngoại tình hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, những người ngoại tình khi đi du lịch dễ có khả năng lừa dối ở những khía cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày, kể cả với những người thân.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình du lịch du lịch làm người ta dễ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?