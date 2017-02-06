Nghiên cứu mới tiết lộ người ta dễ có xu hướng ngoại tình nếu hay làm điều này, theo Dailystar.

Ngoại tình đang là căn bệnh của thời đại. Người ta có thể lừa dối nhau vì nhiều lí do, chẳng hạn không thỏa mãn chuyện chăn gối, bị bạo hành, không còn yêu nhau nữa, vv. Thôi thì có vô vàn lí do bào chữa cho việc ‘cắm sừng’ đối tác. Việc không chung thủy đã dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc, thậm chí đã có không ít trường hợp bị giết chết vì tội cho đối tác 'mọc sừng'.

Từ trước tới nay đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu lí do, thời điểm, cách thức và nơi người ta ngoại tình. Kết quả của những nghiên cứu này đã tiết lộ khá nhiều bí mật, chẳng hạn phụ nữ dễ ngoại tình nếu mẹ của họ từng làm điều này, hoặc 18% cặp vợ chồng sẵn sàng để đối tác ngoại tình! Mới đây, một nghiên cứu đã công bố 1 sự thật gây sốc: đối tác của bạn dễ có khả năng ngoại tình nếu họ thường làm điều này - đi du lịch. Nghiên cứu của trường đại học Columbia (Mỹ) cho biết những người hay đi du lịch dễ ngoại tình hơn những ai ít đi hoặc không đi. Đó là vì đi du lịch tạo ra nhiều cơ hội cũng như có những nguyên tắc đạo đức khác biệt so với quê nhà. Ở một nơi xa lạ, người ta dễ dàng 'bung xõa' hơn vì ít sợ thiên hạ gièm pha.

Được đăng trên tạp chí Personality and Social Psychology, nghiên cứu này phát hiện du lịch làm người ta 'linh hoạt về mặt đạo đức’. ‘Trong khi đi du lịch nước ngoài khiến người ta có quyền phá vỡ những quy tắc về tinh thần, chúng cũng có thể khiến họ bẻ gãy các quy tắc đạo đức, do đó tăng khuynh hướng cư xử trái đạo đức’, nghiên cứu giải thích. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ hàng trăm sinh viên. Họ lấy dữ liệu trước khi đi du lịch, 6 tháng sau và 1 năm sau. Kết quả cho thấy 30% người tham gia đã ngoại tình trong cuộc kiểm tra đầu tiên, trong khi 48% ngoại tình vào lần kiểm tra thứ 2 và thứ 3. 8 thử nghiệm tương tự đã được tiến hành và đều đưa ra kết luận giống nhau - du lịch khiến người ta dễ ngoại tình hơn. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, những người ngoại tình khi đi du lịch dễ có khả năng lừa dối ở những khía cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày, kể cả với những người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-vo-chong-ban-hay-lam-dieu-nay-rat-co-the-ho-dang-ngoai-tinh-178851.html