Mong muốn thay đổi vận mệnh, một phụ nữ 'phẫu thuật' tạo hình tai Phật và để lại biến chứng khó lường

Với mong muốn thay đổi vận mệnh, người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội đã tiêm Filler vào tai để tạo kiểu dáng tai Phật. Ai ngờ “Phật không độ”, toàn bộ vùng tai của chị đau và sưng tấy lên.

Trào lưu tiêm Fillter tạo hình tai Phật hiện đang rất thịnh hành trong giới thẩm mỹ, nhất là tại các cơ sở làm đẹp tư nhân. Với ý nghĩ sẽ giúp cho vận mệnh của mình phần nào may mắn hơn, một phụ nữ sinh năm 1985 ở Hà Nội đã nhận “trái đắng” khi toàn bộ vùng tai của mình đau nhức, sưng tấy và thậm chí là biến dạng.

Ngay sau đó, chị đã vào Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám, và được chuẩn đoán là vùng tai có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cho biết, rất may bệnh nhân đã đến bệnh viện kịp thời, khi vùng tai chưa có dấu hiệu hoại tử.

Bác sĩ Quang còn khuyến cáo thêm tạo kiểu dáng tai Phật là hình thức làm đẹp cực kỳ nguy hiểm. Gần đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều những ca “cầu cứu” như thế, mức độ nặng nhẹ khác nhau.



Bác sĩ Quang khuyến cáo: Việc tạo kiểu dáng tai Phật là hình thức làm đẹp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh: phunuonline

Giải thích cho sự lựa chọn thẩm mỹ này của mình, nạn nhân của vụ việc cho biết, chị muốn tạo kiểu dáng tai Phật để công việc làm ăn cũng như những vấn đề khác trong cuộc sống trở nên thuận lợi hơn. Theo tìm hiểu trước đó từ bệnh nhân từ cơ sở thẩm mĩ, một ca tiêm filler như thế chỉ mất từ 10-15 phút và không hề gây đau đớn hay tê nhức gì trong quá trình tiêm, vậy nên chị đã chấp nhận thử nghiệm phương pháp này. Mặt khác, chị còn tìm được spa giá rẻ hơn nhiều so với thị trường những nơi tiêm filler tai Phật khác, nên ban đầu chị rất hài lòng với sự “chuẩn bị may mắn” của mình. Dĩ nhiên khi bắt đầu làm, chị không nghĩ đến hậu quả sẽ khôn lường như thế.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia trong ngành, khi tiêm filler vào tai hay những bộ phận khác trong cơ thể đều có nguy cơ gây ra những biến dạng không mong muốn. Phương pháp này đòi hỏi kĩ thuật chuyên môn cao, được thực hiện bởi các y bác sĩ có trình độ, tại các cơ sở có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại.

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