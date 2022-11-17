Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ?

Sống khỏe 17/11/2022 13:27

Tất được cho là lần đầu tiên được sử dụng trong thời đại của các nền văn minh cổ đại bởi người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Mặc dù mục đích chính của chúng là giữ ấm cho đôi chân của bạn và làm cho đôi giày cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khi đi ngủ với tất thực sự có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Sau đây 5 lý do tại sao bạn nên cân nhắc việc đi tất trước khi đi ngủ và những lợi ích mang lại khá bất ngờ!

1. Vớ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn

Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ? - Ảnh 1

Dù bạn có tin hay không, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi tất vào ban đêm sẽ giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Điều này là do việc đi tất sẽ làm ấm đôi chân của bạn. Khi bàn chân của bạn ấm lên, nó sẽ gửi một thông điệp đến não của bạn để giảm nhiệt độ cơ thể, từ đó báo hiệu cho cơ thể bạn rằng đã đến giờ đi ngủ.

2. Tất có thể ngăn ngừa bệnh Raynaud (Rối loạn tim mạch)

Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ? - Ảnh 2

Bệnh Raynaud xảy ra khi máu không thể lưu thông bình thường. Nó có thể được gây ra bởi các yếu tố như căng thẳng hoặc nhiệt độ lạnh. Cuộc tấn công dẫn đến tê liệt trong cơ thể hoặc đau đột ngột và các triệu chứng giống như chuột rút. Mang vớ có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của Raynaud bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong cơ thể và giữ cho bàn chân của bạn được cách nhiệt.

3. Tất ấm có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn

Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ? - Ảnh 3

 

Bởi khi đi tất sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể và giúp máu lưu thông tốt hơn nên bạn sẽ có cơ hội ngủ ngon và sâu hơn. Điều này mang lại cho bạn khả năng hoàn thành tốt hơn trong nhiều giờ nghỉ ngơi hơn. Ngủ nhiều hơn đồng nghĩa với sức khỏe tốt hơn, hạnh phúc và năng lượng sẽ cung cấp năng lượng cho bạn suốt cả ngày.

 

4. Ngăn ngừa các cơn bốc hỏa

Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ? - Ảnh 4

Bốc hỏa chủ yếu do mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể do không điều hòa được nhiệt độ. Mang vớ ấm vào ban đêm có thể giúp ngăn ngừa các cơn bốc hỏa, đặc biệt là ở phụ nữ mãn kinh, vì nhiệt độ trung tâm của cơ thể được hạ xuống nhờ quá trình tuần hoàn được cải thiện.

5. Vớ có thể giúp giảm khô chân

Mang vớ ấm vào ban đêm lợi tim bổ phổi thế nào mà ai cũng thích ? - Ảnh 5

 

Nếu bạn bị khô chân hoặc nứt gót chân, đi tất có thể giúp bạn giữ ẩm cho chúng. Thoa dầu dưỡng thể hoặc kem dưỡng ẩm lên chân trước khi đi ngủ và để đôi tất phát huy tác dụng thần kỳ của chúng. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này trên tay của mình! Giữ cho bàn chân và bàn tay của bạn được bao phủ trong tất và bao tay để khóa tất cả độ ẩm để chữa lành làn da khô nứt nẻ.

Theo Brightside

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