Trong thời buổi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bạn lại càng cần "phát huy" thói quen mang theo cơm để đi làm hơn. Với cách này, mọi người sẽ bảo đảm sức khỏe , vệ sinh an toàn thực phẩm và tiết kiệm được kha khá chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, để việc mang cơm đi làm trở nên đúng cách hơn bạn cần lưu ý những điều này.

Theo như các nghiên cứu về khoa học, những loại hộp kém chất lượng có thể chứa chất dioctin phthalat. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn, thậm chí còn gây ung thư và viêm màng não... Thay vì sử dụng đồ nhựa, bạn nên tập sử dụng đồ dùng được làm từ sứ, thủy tinh... cho an toàn sức khỏe.

Hộp nhựa nhỏ gọn và dễ mang theo nên nhiều người thường ưu tiên đựng những thức ăn còn nóng vào hộp. Nhưng ít ai biết rằng điều đó gây ra không ít rủi ro và tác hại khôn lường. Những loại hộp nhựa kém chất lượng thường được làm từ nhựa tái chế, khả năng chịu nhiệt thấp nên khi cho thức ăn nóng vào chúng sẽ méo, chảy và phát sinh các chất hóa học cực độc hại.

Không nên đựng đồ ăn cùng với cơm trắng

Để tiết kiệm diện tích của hộp cơm, một số người thường để chung thức ăn với cơm. Tuy nhiên, trong môi trường bình thường, cơm sẽ phát sinh tình trạng nhớt và bị thiu sau vài giờ. Đặc biệt, các loại thức ăn nhiều nước như đồ xào để chung với cơm sẽ phát sinh vi khuẩn và mầm bệnh nhanh chóng. Vì vậy, bạn nên để cơm riêng và mỗi loại thức ăn một hộp riêng là an toàn nhất.

Mang theo hải sản từ hôm trước

Một số chị em phụ nữ có thói quen "tận dụng" đồ ăn còn thừa vào buổi tối hôm trước rồi để trong tủ lạnh đến sáng lấy ra hâm lại và đóng hộp mang theo đi làm. Thói quen này cực kỳ có hại cho sức khỏe bởi cơm và thức ăn để qua đêm sẽ bị mất chất dinh dưỡng, phát sinh vi khuẩn dẫn đến ôi thiu nhanh.

Đặc biệt là hải sản như cá, tôm, cua... chất protein. Những món ăn này nếu được nấu từ đêm hôm trước để phục vụ bữa trưa ngày hôm sau thì có thể làm mất hương vị thơm ngon của hải sản, thậm chí làm các chất protein bị biến đổi gây hại cho gan thận. Vì vậy, bạn nên nấu những món đơn giản để tiết kiệm thời gian mà không cần phải ăn lại thức ăn cũ.

Hâm nóng thức ăn đúng cách

Không ít người để nguyên thức ăn trong hộp nhựa, còn bọc nilon và cứ thế bỏ vào lò vi sóng để làm nóng thức ăn. Điều đó có thể gây hại sức khỏe và phát sinh nhiều bệnh tật không đáng có. Đồng thời, hóa chất trong đồ nhựa kém chất lượng có thể sẽ ngấm vào đồ ăn. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên làm nóng thức ăn được đựng trong các vật dụng làm bằng sứ, thủy tinh chịu nhiệt hoặc dùng các sản phẩm dành riêng cho lò vi sóng để hâm nóng thức ăn.