Khuôn mặt của bạn có thể tiết lộ những điều tiềm ẩn này về sức khỏe đáng báo động mà bạn cần chú ý

Bài viết này sẽ thảo luận về một số triệu chứng trên khuôn mặt mà bạn nên xem xét nghiêm túc vì chúng thường gợi ý rằng có điều gì đó không ổn bên trong.

Dưới đây là một số điều mà khuôn mặt cho bạn biết về sức khỏe của bạn.

Nếu khuôn mặt hoặc lòng trắng của mắt đột nhiên chuyển sang màu vàng nhạt, bạn có thể đang bị vàng da hoặc các vấn đề liên quan đến gan khác như viêm gan hoặc xơ gan. Trên thực tế, vàng da và mắt thường là triệu chứng đầu tiên và đôi khi là triệu chứng duy nhất của một lá gan không khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Gan phá vỡ các tế bào hồng cầu (RBCs) đã chết hoặc bị hư hỏng, giải phóng một sắc tố màu vàng gọi là bilirubin như một sản phẩm phụ. Nếu gan hoạt động bình thường, nó sẽ lọc các tế bào hồng cầu và bilirubin cũ này ra khỏi máu khỏe mạnh để loại bỏ.

Bệnh gan có thể ảnh hưởng đến chức năng này và gây ra sự tích tụ bilirubin trong máu và mô, khiến da và mắt của bạn có màu vàng.

Hơn nữa, nước da của bạn có thể có màu hơi vàng nếu túi mật hoặc tuyến tụy của bạn không hoạt động bình thường.

Các triệu chứng khác của bệnh vàng da:

Sốt

Giảm cân đột ngột

Giảm cảm giác thèm ăn

Đau bụng

Ngứa

Nước tiểu màu nhạt và phân

Da hoặc mắt bị vàng là đủ để tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức để được kiểm tra kỹ lưỡng và được đề nghị điều trị.

2. Phát ban bên má

Ảnh minh họa: Internet

Phát ban hình cánh bướm trên mặt, lan rộng cả hai má và giống như da bị cháy nắng là một triệu chứng đặc trưng của bệnh lupus.

Lupus, viết tắt của lupus ban đỏ hệ thống (SLE), là một rối loạn tự miễn dịch không thể chữa khỏi, trong đó hệ thống miễn dịch nhận thức nhầm mô khỏe mạnh của cơ thể là một mối đe dọa ngoại lai và tấn công nó. Điều này gây ra viêm và tổn thương mô ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm da, khớp, tim, thận và các cơ quan khác.

Các triệu chứng khác của bệnh lupus:

Các khớp và cơ bị sưng, mềm, đau

Sốt nhẹ

Luôn cảm thấy mệt mỏi mà không cần gắng sức

Đau ngực

Thở gấp

Giữ nước hoặc phù nề

Đau đầu thường xuyên

Nếu bạn phát ban hình cánh bướm trên mặt, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán chính xác.

3. Lông mặt quá nhiều

Tất cả phụ nữ đều có một số mức độ lông trên khuôn mặt, nhưng nó thường mảnh và thưa hơn nhiều so với ở nam giới và được gọi là lông tơ hồng đào.

Androgen là hormone giới tính kích hoạt sự phát triển của các đặc điểm nam giới, bao gồm cả lông mặt và cơ thể. Cơ thể phụ nữ cũng tạo ra một lượng nhỏ nội tiết tố androgen, điều này giải thích tại sao họ có xu hướng có ít lông trên mặt và cơ thể hơn nam giới.

Những phụ nữ mọc nhiều lông theo kiểu đàn ông dọc theo đường viền hàm, cằm và môi trên thường bị các tình trạng nội tiết tố làm tăng nồng độ androgen trong cơ thể của họ. Nồng độ androgen cao hơn dẫn đến lông dày và thô hơn trên mặt.

Lông mặt và cơ thể quá nhiều ở phụ nữ được gọi là chứng rậm lông. Một rối loạn nội tiết tố thường liên quan đến chứng rậm lông là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Rậm lông cũng có thể là triệu chứng của rối loạn chức năng tuyến thượng thận hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc gây mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

4. Da nhợt nhạt

Ảnh minh họa: Internet

Da bị trôi đi một cách bất thường có thể cho thấy rằng cơ thể bạn đang thiếu sắt. Cơ thể bạn cần sắt để tạo ra một loại protein gọi là hemoglobin, một phần thiết yếu của tế bào hồng cầu. Protein này không chỉ tạo cho máu của bạn màu đỏ mà còn mang oxy từ phổi đến các mô cơ thể, bao gồm cả da.

Thiếu sắt gây ra nồng độ hemoglobin thấp, và điều này có nghĩa là các mô của bạn sẽ không nhận đủ oxy qua máu. Tình trạng này được gọi là thiếu máu do thiếu sắt, và nó ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới.

Da mặt thiếu oxy sẽ vô tình trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Trên thực tế, da nhợt nhạt là một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất của bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Các triệu chứng bổ sung của thiếu sắt:

Mệt mỏi

Móng tay dễ gãy

Tay chân lạnh

Đau đầu thường xuyên

Hụt hơi

5. Da khô và môi bong tróc

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thỉnh thoảng bị khô da và nứt nẻ môi, một số người thậm chí còn bị nhiều hơn những người khác.

Một số người được sinh ra với làn da khô bẩm sinh nên được kiểm soát thông qua việc dưỡng ẩm thường xuyên và chăm sóc da đúng cách. Đối với những người khác, đó có thể là kết quả của thời tiết khô cằn hoặc tắm nước nóng quá lâu, cả hai đều làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên da của bạn và khiến da ngày càng khô ráp.

Uống không đủ nước thường xuyên có thể khiến cơ thể bị mất nước, bao gồm cả làn da. Nước chiếm 30% thành phần cấu tạo nên làn da của bạn, giúp da mềm mại và đàn hồi. Da bị mất nước sẽ không có đủ nước để giữ lại các đặc điểm cấu trúc này. Nó sẽ vô tình bị khô, kém đàn hồi và dễ bong tróc.

Da khô cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn như suy giáp, tiểu đường và thiếu vitamin B. Đây cũng là một triệu chứng phổ biến của các tình trạng viêm da như chàm.

Các biện pháp tự chăm sóc:

Ảnh minh họa: Internet

Uống ít nhất 7-8 cốc nước mỗi ngày để giữ nước cho da và cơ thể.

Yêu cầu bác sĩ da liễu giới thiệu một loại kem dưỡng ẩm thích hợp cho loại da của bạn và sử dụng nó một cách thường xuyên trong chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn.

Một biện pháp khắc phục hữu ích khác là massage nhẹ nhàng làn da và môi của bạn với một lớp mỏng dầu dừa nguyên chất.

6. Tăng sắc tố da bất thường

Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ phát triển các mảng da dày, sần sùi, có sắc tố đậm (nâu hoặc đen) trên trán, nếp gấp cổ, bụng, nách và ngực có thể bị PCOS. Loại sắc tố da này được gọi là acanthosis nigricans và được cho là do kháng insulin, hoặc mức insulin tăng cao do PCOS gây ra.

Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Tạp chí Da liễu Ấn Độ nói rằng từ 5% đến 33% bệnh nhân bị PCOS có acanthosis nigricans.

7. Nếp nhăn sâu xuất hiện sớm

Nếp nhăn là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa da và chắc chắn sẽ xuất hiện khi bạn già đi. Tuy nhiên, bạn có thể trì hoãn hoặc giảm thiểu sự xuất hiện của chúng bằng cách chăm sóc làn da và sức khỏe tổng thể của bạn.

Một số người xuất hiện các nếp nhăn và đường chân chim sớm, khiến họ trông già hơn tuổi. Đây được gọi là lão hóa da sớm, có thể được kích hoạt bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Những hành vi không lành mạnh như hút thuốc có thể khiến da bạn lão hóa nhanh hơn. Điều này là do khói thuốc giải phóng một hóa chất độc hại gọi là nicotine vào cơ thể làm co mạch máu ở các lớp ngoài của da, hạn chế lưu lượng máu. Kết quả là, da của bạn không nhận đủ oxy và các chất dinh dưỡng qua máu để duy trì sự khỏe mạnh và chắc khỏe.

Thuốc lá cũng tạo ra hơn 4.000 hóa chất có hại khác phá vỡ các protein cấu trúc cung cấp cho làn da của bạn sức mạnh và độ đàn hồi, cụ thể là collagen và elastin. Điều này làm cho da của bạn chảy xệ và nhăn nheo.

Các biện pháp tự chăm sóc: Bỏ thuốc lá và tránh khói thuốc để giữ cho làn da của bạn trẻ lâu hơn.

8. Vết nứt xung quanh các góc của miệng

Ảnh minh họa: Internet

Da quanh khóe môi bị khô và nứt nẻ được y học gọi là viêm môi góc cạnh. Tình trạng này thường liên quan đến thiếu vitamin B2 hoặc riboflavin.

Các biện pháp tự chăm sóc:

Tăng mức vitamin B của bạn bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này, chẳng hạn như trứng, cá hồi, cá ngừ, hàu, ngao, cà chua phơi nắng, củ cải, đậu phộng và các loại đậu.

Bạn cũng có thể nói chuyện với bác sĩ về việc bắt đầu bổ sung vitamin B.

9. Mắt sưng húp

Thiếu ngủ nhiều đêm có thể khiến mắt bạn sưng húp và tạo thành quầng thâm xung quanh. Khóc quá nhiều cũng có thể làm tương tự.

Tuy nhiên, đôi mắt sưng húp cũng có thể là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn nếu nó xảy ra quá thường xuyên và ngay cả khi bạn đã ngủ ngon. Ví dụ, bệnh mắt tuyến giáp (TED) là một rối loạn tự miễn dịch gây ra tình trạng viêm mô xung quanh và sau mắt, biểu hiện trên bề mặt là sưng hoặc bọng mắt.

Đôi mắt sưng húp hoặc sưng húp liên tục cũng có thể là triệu chứng của bệnh rối loạn tuyến giáp được gọi là bệnh Graves. Nó có thể là kết quả của bệnh thận gây ra sưng tấy khắp cơ thể, bao gồm cả xung quanh mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng trên khuôn mặt được đề cập ở trên không tự đưa ra chẩn đoán chính xác. Chúng chỉ được coi là dấu hiệu cảnh báo cần được điều tra y tế thêm để có chẩn đoán chính xác. Tìm ra những triệu chứng này có thể giúp bạn phát hiện bệnh liên quan trong giai đoạn đầu của nó để có thể điều trị trước khi nó trở nên nghiêm trọng hoặc mãn tính.

Theo Emedihealth