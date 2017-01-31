Bạn có biết chạm vào khu vực nào sẽ khiến chị em bị kích thích ham muốn nhiều nhất không? Mới đây, hãng SKYN Condoms and AMP agency đã tiến hành khảo sát hàng ngàn phụ nữ về những khu vực nào khiến họ cảm thấy kích thích nhất khi được chạm vào, kết quả thật bất ngờ. Không phải vùng kín, đa số phụ nữ cho biết đàn ông chỉ cần tập trung vào ngực và kích thích núm vú, họ sẽ ‘ lên đỉnh ’ ngay lập tức.

Một nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Herbert Otto (Anh) tiết lộ 29% phụ nữ đã từng ‘lên đỉnh’ ít nhất 1 lần nhờ kích thích núm vú. Ông cho biết, dạng cực khoái này xảy ra vào đỉnh điểm của sự kích thích. Việc kích thích bộ ngực có thể giúp nàng cực khoái vì bộ não phản ứng theo cách tương tự như kích thích âm vật.

Theo dailystar, hơn 1/3 chị em (34%) thừa nhận núm vú là bộ phận mang lại cho họ cảm giác thăng hoa nhiều nhất. Trên thực tế, một số phụ nữ có thể đạt cực khoái chỉ bằng cách kích thích bộ phận nhạy cảm này.

Tạp chí Cosmopolitan đã trò chuyện với các phụ nữ ‘lên đỉnh’ chỉ nhờ kích thích núm vú. Họ cho biết điều này có thể khác nhau ở mọi phụ nữ. Một người cho biết, cô không thể lên đỉnh nếu tự mình kích thích mà chỉ có thể đạt được nếu nhờ đối tác làm điều này. Ngoài ra, bạn nên dành thời gian để khám phá về các kiểu kích thích khác nhau và đừng tập trung quá nhiều vào việc đạt được cực khoái hay không mà hãy tận hưởng cảm giác. Điều này sẽ giúp chị em dễ 'lên đỉnh hơn'.

Ngoài dạng cực khoái này, đàn ông có thể giúp chị em 'lên đỉnh' qua những cách sau:

Cực khoái âm vật

Đây là dạng cực khoái phổ biến nhất và dễ đạt được nhất. Bộ phận này có ít nhất 8000 dây thần kinh thụ cảm, biến nó trở thành một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phái đẹp. Thậm chí chỉ cần kích thích nhẹ nhàng cũng đủ để giúp chị em thăng hoa.

Cực khoái điểm G

Điểm G là khu vực xốp, nhỏ nằm trong âm đạo khoảng 2-3 inch, phía trước vách âm đạo. Tấn công điểm G là cách hiệu quả thứ hai giúp chị em cực khoái. Bạn có thể kích thích khu vực này bằng ‘súng’, hoặc dùng ngón tay.

Cực khoái cổ tử cung

Đây là dạng cực khoái mà chỉ những nam giới có ‘hàng’ khủng mới có thể giúp chị em đạt được. Kiểu cực khoái này sẽ khiến chị em cảm thấy sướng rân khắp toàn thân. Tuy nhiên, bạn phải rất cẩn thận vì ‘tấn công’ quá mạnh vào điểm này có thể gây đau, thậm chí chảy máu.

Cực khoái niệu đạo

Đôi khi còn được gọi là điểm U hay P, đây là 1 khu vực mô nhạy cảm nhỏ nằm quanh khe niệu đạo. Bạn có thể dùng ngón tay xoa nhẹ nó theo cách tương tự như với âm vật. Tuy nhiên, cần thận trọng vì khu vực này dễ bị viêm nhiễm, do đó phải giữ tay sạch sẽ.

Chúc bạn sống khỏe.