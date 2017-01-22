Nhiều người nghĩ dạo đầu hay chạm vào bộ phận sinh dục là điều khiến chị em ham muốn ngay lập tức, nhưng hóa ra đây mới là thứ kích thích nàng nhất.

Theo dailystar, quan hệ tình dục với chị em phụ nữ giống như 1 mê hồn trận – có rất nhiều góc cạnh và ngã rẽ mà đàn ông phải đi trước khi đạt tới đích cuối: cực khoái. Đó là vì với nam giới, 'lên đỉnh' thường là điều quan trọng nhất và đàn ông có thể đạt điều này trong 5 phút. Trong khi phụ nữ thường coi trọng quá trình hơn là kết quả cuối cùng. Hơn nữa, họ khó 'lên đỉnh' hơn phái mạnh, trung bình họ cần 15-25 phút để đạt cực khoái. Do đó, bạn cần nắm những bí quyết để giúp chị em hưng phấn và dễ dàng thăng hoa hơn.

Trong khi dạo đầu và giao hợp thực sự rất quan trọng vì nó giúp phụ nữ chuẩn bị cho màn cuối, vẫn còn nhiều thứ khác khiến chị em phụ nữ cảm thấy hưng phấn ngay tức thì. Mới đây, trang Reddit đã có 1 cuộc khảo sát đối với chị em phụ nữ về những gì khiến họ cảm thấy hưng phấn nhất và câu trả lời có thể khiến bạn phải sốc. Nó đã thay đổi những quan điểm được cho là đúng từ xưa tới nay. Thông thường, chúng ta cứ nghĩ rằng việc sờ bộ phận sinh dục hay dạo đầu sẽ khiến phụ nữ tăng ham muốn. Tuy nhiên, điều khiến phụ nữ cảm thấy 'bừng bừng lửa yêu' nhất chính là sự tiếp xúc bằng mắt. Trong khi cánh đàn ông cứ mải bận tâm về kích cỡ dương vật, phụ nữ chỉ muốn đối tác nhìn vào mắt họ một cách đầy yêu thương. Chỉ cần điều đơn giản này thôi là đủ để chị em muốn 'bung xõa' trên giường.

Một người dùng cho biết: ‘Nếu thỉnh thoảng mắt chúng tôi gặp nhau và anh ấy nhìn vào mắt tôi thêm vài giây, sau đó nhếch miệng nhưng không cười hết cỡ, điều đó giống như một mệnh lệnh về tâm lý rằng hãy đến đây’. Tại sao sự tiếp xúc bằng mắt khiến phụ nữ hưng phấn hơn cả sự đụng chạm về thân thể? Chuyên gia tình dục Tracey Cox giải thích: ‘Việc nhìn trực tiếp vào mắt ai đó sẽ gây ra phản ứng ham muốn. Nếu bạn thích cái nhìn của người đang nhìn bạn, bộ não sẽ diễn dịch cái nhìn đó là 1 tín hiệu gợi ý sex và phản ứng bằng cách làm cho cơ thể bạn sẵn sàng để quan hệ tình dục’. Ngoài ra, sự tiếp xúc bằng mắt khi đang sex cũng có thể tăng thêm khoái cảm, giúp chị em dễ 'lên đỉnh' hơn vì nó là một trong những cách nhanh nhất để bạn cảm thấy thân thiết và kết nối thực sự với đối tác. Ngoài ra, các người dùng cũng chỉ ra một số thứ khác khiến chị em ham muốn ngay lập tức như một cử chỉ yêu thương chẳng hạn. Gãi lưng, xoa đầu, xoa tóc hoặc cào nhẹ cánh tay/chân đều là những sự đụng chạm giúp chị em phụ nữ cảm thấy hứng thú 'yêu' ngay. Hãy chú ý để đời sống tình dục thăng hoa nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-dao-dau-hay-cham-vung-kin-day-moi-la-dieu-khien-chi-em-ham-muon-ngay-lap-tuc-176910.html