Đau tức ngực kèm theo triệu chứng ho khan, ho có đờm hoặc ho kéo dài,…Tất cả đều là dấu hiệu cảnh báo một hoặc nhiều bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn.

Chủ đề “ Ho tức ngực khó thở là bệnh gì ?” đang được nhiều người quan tâm, trong đó có cả những người trẻ dưới 30 tuổi. Nếu bạn bị ho kéo dài kèm theo dấu hiệu đau tức ngực thì đừng chủ quan vì đó có thể là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm tràn dịch màng phổi, viêm phổi, ung thư phổi,…

Căn bệnh này sẽ khiến cho đường hô hấp dễ xuất hiện tình trạng phù nề và nhạy cảm, cũng như dễ phản ứng với chất gây kích ứng. Nếu không may hít phải các tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người mắc bệnh sẽ bị thu hẹp lại, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Từ đó sinh ra hệ lụy là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi sẽ gặp nhiều khó khăn, người bệnh dễ bị ho, khó thở, tức ngực,...

Đây là bệnh có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, nhất là người già và trẻ nhỏ, dễ gặp nhiều khi thời tiết thay đổi. Đối với bệnh lý này, các tác nhân có hại xâm nhập vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng lên và viêm nên người bệnh gặp các triệu chứng như: khó thở, ho có đờm, tức ngực, sổ mũi, thở khò khè,...

Hen phế quản sẽ khiến cho đường hô hấp dễ xuất hiện tình trạng phù nề và nhạy cảm

+ Viêm phổi

Là tình trạng nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn. Khi có các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này sẽ làm cho chúng bị tổn thương tại chỗ và gây ra các triệu chứng như khó thở, ho, tức ngực. Những cơn ho khan, ho kéo dài có thể xuất hiện và khó dứt. Người bệnh thường cảm thấy ngứa cổ, đau họng, muốn ho và chảy nước mắt khi ho.

+ Ung thư phế quản

Triệu chứng điển hình là ho, sụt cân, đau ngực. Khi bệnh trở nặng người bệnh có thể ho ra máu. Mặc dù vậy, các triệu chứng này thường bị bỏ qua do tâm lý chủ quan, đến khi bệnh ở giai đoạn cuối mới tiến hành điều trị thì vừa khó đạt kết quả khả quan vừa gây ra những hậu quả khôn lường.

Bệnh hen phế quản sẽ khiến cho đường hô hấp dễ xuất hiện tình trạng phù nề và nhạy cảm

+ Tràn dịch màng phổi

Trong phổi người thường sẽ luôn tồn tại tại một lượng nhỏ chất lỏng để bôi trơn màng phổi và giúp các hoạt động của phổi diễn ra thuận lợi hơn. Khi lượng chất lỏng này vượt mức bình thường, chúng sẽ gây ra tình trạng tràn dịch màng phổi và khiến người bệnh cảm thấy khó thở, ho, tức ngực.

Các triệu chứng này dễ xuất hiện khi thay đổi tư thế nằm và có chiều hướng đau nhiều hơn khi hít thở sâu. Khi bước sang giai đoạn cơn khó thở nặng hơn thì tức ngực sẽ trầm trọng thêm, có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

+ Thuyên tắc phổi

Bệnh lý này sẽ xảy ra khi có cục máu đông xuất hiện và gây bít tắc động mạch ở phổi. Cục máu này có thể là nguyên nhân gây ra các hiện tượng như: ho, ngứa cổ, tức ngực, khó thở, tăng nhịp tim, sốt cao,... Các triệu chứng này có thể xuất hiện đột ngột, đồng thời dễ khiến bệnh nhân hôn mê.

+ U phổi

Bạn cũng rất dễ bị ho khan, khó thở, tức ngực khi có khối u làm tắc nghẽn, kích thích đường hô hấp. Trong các trường hợp nặng thì người bệnh còn bị giảm cân đột ngột mà không rõ nguyên nhân, thậm chí ho khạc ra máu.

Tràn dịch màng phổi khiến người bệnh cảm thấy khó thở, ho, tức ngực

+ Suy tim

Trong hoạt động bơm máu, thì việc đưa oxy đến phổi và những cơ quan trong cơ thể, tim luôn đóng vai trò quan trọng. Suy tim có thể khiến cho tim hoạt động bất thường, dễ xuất hiện chất lỏng tích lũy từ máu ở phổi và làm cho oxy trong phổi bị suy giảm. Cuối cùng, người bệnh sẽ bị tức ngực, khó thở, ho khan. Nếu không được điều trị nhanh chóng, bệnh sẽ gây nên biến chứng như phù phổi cấp, ảnh hưởng đến tính mạng.

Bên cạnh đó, ho, tức ngực hay khó thở nếu đi kèm với triệu chứng thở dốc, buồn nôn, đổ nhiều mồ hôi thì đó là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý về tim mạch như: đau tim, viêm màng tim,...

2. Cách chữa trị ho đau tức ngực khó thở

+ Dùng phương pháp Tây y

Trong các trường hợp bệnh nặng khẩn cấp, các trị ho đau tức ngực bằng thuốc Tây là ưu tiên hàng đầu. Bác sĩ sẽ dựa vào nguyên nhân mà chỉ định loại thuốc chính xác:

- Thuốc kháng sinh: các bệnh như nhiễm trùng vi khuẩn, virus thì việc sử dụng kháng sinh là cần thiết.

- Thuốc giãn động mạch và tan huyết khối: được chỉ định dùng khi bệnh nhân bị thuyên tắc phổi. Các loại thuốc này có thể giúp hòa tan cục máu đông, đồng thời mở rộng mạch máu và cải thiện tình trạng ho đau tức ngực khó thở kéo dài.

- Thuốc ho: để chặn cơn ho nhanh chóng, bác sĩ sẽ chỉ định một số loại thuốc ho nhằm loại bỏ các kích thích, dị vật từ phế phổi.

- Tiêm hóa chất: đây là phương pháp được sử dụng với các bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi. Một số loại hóa chất phổ biến như talc vô trùng, bleomycin, và tetracycline sẽ được tiêm vào màng phổi để ngăn chặn và loại bỏ lượng chất lỏng tích tụ.

Trong các trường hợp bệnh nặng khẩn cấp, các trị ho đau tức ngực bằng thuốc Tây là ưu tiên hàng đầu

+ Phương pháp Đông y

- Tinh dầu bạch đàn: bạn hãy nhỏ vào bát nước sôi vài giọt tinh dầu bạch đàn, lấy khăn che đầu và hít thở đều. Tinh chất bạch đàn cùng sức nóng của nước sẽ giúp bệnh nhân dễ thở hơn, hết ho và nghẹt mũi.

- Sữa nghệ: dùng ½ thìa tinh bột nghệ và ¼ thìa cà phê bột tiêu đen cho vào một ly sữa ấm, hòa tan rồi uống. Có thể sử dụng đều đặn mỗi ngày 1 lần để giúp giảm đau tức ngực, chống viêm, ho khó thở, loại bỏ chất nhờn ra khỏi phổi.

Tinh dầu bạch đàn

- Hoa đu đủ: hãy sử dụng 20g hoa đu đủ đực mang đi phơi khô, hấp với đường phèn để ăn thường xuyên. Bài thuốc này rất phù hợp với các bệnh nhân bị viêm phế quản, viêm phổi cấp và mãn tính.

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3. Một số lưu ý khi bị ho tức ngực khó thở

Thường thì các triệu chứng như ho, khó thở, tức ngực ít khi đi chung với nhau; chúng là những biểu hiện riêng biệt. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn gặp đồng thời các triệu chứng trên thì bạn nên hết sức cẩn thận vì chúng có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh lý nói trên.

Khi ấy, việc cần được ưu tiên làm đầu tiên là người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân gây ra bệnh, đồng thời đánh giá mức độ tổn thương để có phác đồ điều trị thích hợp. Bệnh nhân tuyệt đối không được mua các loại thuốc về tự điều trị tại nhà vì việc này có thể dẫn đến sử dụng thuốc không đúng bệnh và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Bạn cũng cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ mới là giải pháp tốt nhất.

Thăm khám sức khỏe thường xuyên có thể phát hiện nguyên nhân gây ho, tức ngực, khó thở

Thăm khám sức khỏe thường xuyên có thể phát hiện nguyên nhân gây ho, tức ngực, khó thở.

Ngoài ra, khi bị ho, khó thở, tức ngực, bạn cần lưu ý:

- Thiết lập một thực đơn ăn uống khoa học; nên tránh các loại thực phẩm cay nóng vì chúng rất dễ kích thích cổ họng và làm các triệu chứng bệnh trầm trọng hơn.

- Làm việc, nghỉ ngơi điều độ; tránh làm việc quá sức.

- Không nên hút thuốc lá, tránh xa nơi có khói thuốc, không dùng các chất kích thích.

- Bổ sung nước thường xuyên để làm dịu cổ họng, loãng đờm, hạn chế đau rát họng.

- Chọn cho mình những bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để bảo vệ sức khỏe.

- Giữ tinh thần thoải mái và ổn định, tránh thức khuya hay căng thẳng quá mức.

Chọn cho mình những bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để bảo vệ sức khỏe

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn trả lời được câu hỏi ho tức ngực khó thở là bệnh gì đồng thời biết được nguyên nhân cũng như phương pháp điều trị bệnh phù hợp. Bạn không nên quá chủ quan trước những triệu chứng của căn bệnh này mà cần phải đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất.