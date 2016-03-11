Đừng vứt bất kỳ vỏ lê và táo nào nữa sau khi bạn đọc bài viết này

Thông thường, một trái lê chứa khoảng 3,98 gam chất xơ, 6,64 mg t? vi tamin C, 7,74 mg vitamin K, 0,19 mg đồng và chỉ có 97,94 calo. Lê là một lựa chọn lý tưởng cho tất cả những người có một lối sống năng động và bận rộn.

Một quả lê có kích thước trung bình chứa khoảng 4 gram chất xơ, và chứa nhiều nhất nằm trong vỏ. Hầu hết các loại thực phẩm giàu chất xơ có khả năng làm giảm nguy cơ gây ung thư ruột kết. Vỏ qua lê chứa đựng hầu hết chất xơ của trái lê, vì thế vỏ là phần tốt nhất của chúng.

Đối với trái táo, các chuyên gia đã phân tích thành phần hóa học của vỏ táo và thấy rằng chất phytochemical đã được chứng minh chống lại ít nhất ba loại ung thư biểu mô của phổi, ruột và gan.

Lê tươi có nhiều chất xơ, đặc biệt là pectin – một than bùn có kích thước trung bình có thể cung cấp khoảng 6 gram chất xơ trong đó 40% là pectin. Chất xơ giúp duy trì mức độ đường trong máu và cholesterol bình thường, và cho phép hoạt động bình thường của ruột.

Bởi vì trong những lợi ích tuyệt vời và dinh dưỡng giá trị dinh dưỡng khuyên để ăn ít nhất 40 kg táo một năm. Táo giúp cho tiêu hóa hoạt động thuận lợi và chứa các chất hữu ích khác giúp kích thích hệ miễn dịch, bảo vệ chống lại bệnh ung thư và ngăn chặn sự lắng đọng mỡ trong gan. Loại quả này cũng chứa nước, các vitamin như A, B, C, malic, citric, acid formic và cacbonic.

Quả táo tươi có chứa chất pectin giống như quả lê. Hợp chất này hấp thụ nước và các chất độc hại trong ruột, giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Táo chứa các khoáng chất như phốt pho, kali, sắt và canxi. Một kg táo có chứa 600 calo. Tuy nhiên, táo phân hủy trong dạ dày chỉ trong vòng hai mươi phút. Nếu ăn kết hợp với các thực phẩm khác, quá trình phân hủy có thể kéo dài trong vài giờ, vì vậy tốt nhất nên ăn táo trước hoặc sau bữa ăn chừng 1 tiếng đồng hồ.

Có nhiều chất xơ trong vỏ

Một quả táo trung bình chứa 4,4 gam chất xơ. Nếu bạn vứt vỏ bạn sẽ chỉ nhận được 2,1 gam chất xơ mà thôi. Đây là lý do tại sao nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn cả vỏ táo.

Vỏ táo có khả năng phòng chống ung thư

Một nghiên cứu được tiến hành năm 2007, tại Đại học Cornell đã cho kết luận rằng các hợp chất được gọi là tecpen (có trong vỏ táo) có thể ngăn chặn hoặc tiêu diệt các tế bào ung thư tồn tại trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các hợp chất này đặc biệt hiệu quả đối với bệnh ung thư ruột, gan và vú.

Bảo vệ bộ nhớ

Chất chống oxy hóa có trong vỏ của 2 loại quả này cũng chiến đấu chống lại những tổn thương mô não, ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ và các bệnh các liên quan đến não bộ.

Ăn táo ngăn ngừa tăng cân

Axit ursolic cũng có thể được tìm thấy trong vỏ của quả táo. Loại axit này là một hợp chất rất cần thiết cho cuộc chiến chống béo phì. Axit ursolic làm tăng khả năng đốt cháy calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Táo trà vỏ làm dịu cơn đau dạ dày, cải thiện chức năng đường ruột:

Thành phần cần thiết:

- 500-600 ml nước

- Vỏ 5-6 quả táo cỡ trung

- Một chút quế

Phương pháp chuẩn bị:

Đun nóng nước và khi nó bắt đầu sôi thì thêm vỏ táo, quế vào. Giảm nhiệt và đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút rồi tắt bếp.

Uống trà này 1-3 lần một ngày, nếu thích, hãy cho thêm 1 chút mật ong để tạo vị ngọt dịu. Uống thường xuyên, bạn chẳng còn lo về các bệnh của hệ tiêu hóa.

Chúc bạn sống vui khỏe.