Đừng nên ăn rau ngót nếu bạn đang thuộc 3 nhóm người sau đây!

Rau ngót mang rất nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe, tuy nhiên với 3 nhóm người này rau ngót sẽ phản ứng ngược, sản sinh ra những chất gây hại cho sức khỏe nên hạn chế ăn càng tốt.

Những người mất ngủ, kém ăn

Rau ngót khá lành tính nhưng với những người kém ăn, khó ngủ không nên ăn rau ngót thường xuyên vì nó có khả năng khiến bạn ngày càng chán ăn hơn.

Theo các chuyên gia nghiên cứu tại Đài Loan thì những người uống nước ép rau ngót từ 1 tuần đến 7 tháng với lượng dùng 150g/ lần đã có hiện tượng kém ăn, khó thở, tân trạng mệt mỏi hơn. Nhưng nếu bạn nấu chín kỹ rau ngót thì những thành phần này sẽ được hạn chế đi rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đang mang thai

Bởi tính hàn, rau ngót được xem là đại kỵ cho phụ nữ đang mang thai vì có thể làm sẩy thai. Đặc biệt với những thai phụ có tiền sử các bệnh liên quan tới sẩy thai, sinh non, thụ tinh trong ống nghiệm lại càng nên tránh xa loại rau này. Nước rau ngót sống còn độc hơn rau ngót nấu chín rất nhiều lần.

Trong rau ngót có một hàm lượng chất papaverin (được tìm thấy trong cây thuốc phiện), là chất có tác dụng làm giảm đau, hạ huyết áp do giãn cơ trơn của mạch máu. Khi sử dụng nhiều rau ngót, papaverin có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sẩy thai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với phụ nữ mới sinh con, rau ngót lại là thực phẩm hàng đầu được khuyến khích sử dụng. Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh còn chứa một lượng lớn "máu bẩn" trong tử cung, ăn rau ngót sẽ giúp đào thải lượng máu bẩn này và cung cấp chất xơ, canxi, sắt cần thiết cho cơ thể mẹ mau chóng phục hồi. Ngoài ra còn giúp ngừa táo bón, thanh nhiệt, giải độc rất tốt, đặc biệt là tác dụng lợi sữa và giảm cân giúp mẹ mới sinh vừa có sữa cho con bú vừa nhanh về dáng sau sinh.

Người bị thiếu canxi, còi xương

Rau ngót gây cản trở quá trình hấp thụ canxi, phốt pho. Nguyên nhân là trong loại rau này có chứa glucocorticoid có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Do đó, những đối tượng bị còi xương, thiếu canxi không nên ăn rau ngót nhiều. Tốt nhất mỗi tuần chỉ ăn một lần để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tránh tác dụng phụ đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-nen-an-rau-ngot-neu-ban-dang-thuoc-3-nhom-nguoi-sau-day-529162.html