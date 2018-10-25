Đừng dại mà ăn những thứ thịt này nếu không muốn ‘rước bệnh’ cho cả gia đình

Sống khỏe 25/10/2018 18:05

Khi chế biến món ăn cho cả gia đình, bạn cần chú ý vứt bỏ những phần thịt này đi vì không phải bộ phận nào trên cơ thể động vật cũng có thể sử dụng. Nếu ăn phải những phần này có thể gây hại cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.

Một số phần trên cơ thể động vật như đầu gà, chóp nhọn phao câu, da cổ gà… có thể chứa nhiều độc tố. Bạn cần phải cắt bỏ những phần này trước khi chế biến để không gây hại cho cơ thể.

Dưới đây là những bộ phận trên cơ thể động vật được các bác sĩ đặc biệt lưu ý và khuyên bạn không nên ăn vì nó có thể gây hại cho sức khỏe:

Những phần thịt không nên ăn kẻo gây hại sức khỏe

Đầu gà

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đầu gà thường chứa nhiều độc tố vì khi gà mổ thức ăn sẽ đưa cả những tạp chất thuộc kim loại nặng vào cơ thể. Những chất độc này phần lớn tích tụ ở phần đầu gà, nếu ăn vào sẽ khiến cơ thể nhiễm kim loại nặng gây hại cho sức khỏe.

Đừng dại mà ăn những thứ thịt này nếu không muốn ‘rước bệnh’ cho cả gia đình - Ảnh 1
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đầu gà thường chứa nhiều độc tố - Ảnh minh họa: Internet

Thịt có hạch

Khi chọn mua thịt lợn ngoài hàng, bạn cần chú ý lựa những miếng thịt không có hạch, nhất là ở phần cổ, dưới da… Đây là những khu vực thường xuất hiện các cục hạch nhỏ. Thịt có hạch chứa nhiều mầm bệnh, vi khuẩn và vi rút gây hại sức khỏe, nếu ăn nhầm có thể trực tiếp truyền bệnh vào cơ thể.

Đừng dại mà ăn những thứ thịt này nếu không muốn ‘rước bệnh’ cho cả gia đình - Ảnh 2
Bạn nên lựa chọn kỹ khi mua thịt - Ảnh minh họa: Interne

Màng đen trong bụng cá

Khi mổ cá, đặc biệt là cá rô phi thì trong khoang bụng có một lớp màng đen bám chặt như một lớp bao phim. Bạn nên bỏ đi phần màng đen này vì nó chứa nhiều độc tố.

Chóp nhọn ở phao câu gia cầm

Phần chóp nhọn ở phao câu của gà, vịt, ngan, ngỗng là nơi tập trung các bạch huyết của cơ thể gia cầm. Trong các tuyến bạch huyết chứa các đại thực bào nuốt vi khuẩn và virus, thậm chí có cả chất gây ung thư. Vì vậy khi ăn thịt gia cầm, bạn nên chú ý loại bỏ phần này. Nếu ăn phải, lượng lớn chất độc sẽ tích tụ bên trong cơ thể và gây hại cho sức khỏe.

Đừng dại mà ăn những thứ thịt này nếu không muốn ‘rước bệnh’ cho cả gia đình - Ảnh 3
Phần chóp nhọn ở phao câu của gà, vịt, ngan, ngỗng là nơi tập trung nhiều vi khuẩn và virus - Ảnh minh họa: Internet

Da cổ gà, khí quản

Các bác sĩ cho rằng phần da cổ gà và đặc biệt là ống khí quản chứa một lượng cholesterol rất cao, vì vậy tốt nhất những người thừa cân hoặc mắc bệnh tim mạch không nên ăn hoặc hạn chế sử dụng da cổ gà.

Phần chai ở móng, khuỷu chân dê

Phần chai ở móng, khuỷu chân dê là bộ phận bị “bệnh” cấu tạo nên, vì vậy bạn  hãy loại bỏ chúng khi chế biến, đừng ăn mà gây hại cho sức khỏe.

Nửa đuôi của thịt ốc

Bạn chỉ nên ăn phần thịt bên ngoài của con ốc còn phần sâu bên trong xoáy ốc có màu thẫm đen là nơi chứa nhiều độc tố, không có lợi cho sức khỏe.

Đừng dại mà ăn những thứ thịt này nếu không muốn ‘rước bệnh’ cho cả gia đình - Ảnh 4
Bạn cần lưu ý khi ăn ốc để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thứ thịt bạn không nên ăn để tránh gây hại cho sức khỏe.

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