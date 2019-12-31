Dù thèm đến mấy, chớ dại ăn những loại hoa quả này vào buổi sáng để tránh rước bệnh vào người

Sống khỏe 31/12/2019 06:05

Chúng ta đều biết rau quả rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có những loại hoa quả không nên ăn vào buổi sáng để tránh rước bệnh vào người.

Việc bổ sung các loại vitamin từ rau củ quả trong bữa sáng là rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên có những loại hoa quả không nên ăn vào buổi sáng để tránh bị viêm loét dạ dày, đặc biệt là 4 loại dưới đây.

1. Cà chua

Cà chua có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp da, đẹp dáng và giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch nhờ vitamin A, B6, C...

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Ăn cà chua vào buổi sáng không tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ăn cà chua vào bữa sáng lại không tốt, thậm chí còn là nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày bởi chất pectin và nhựa phenolic. Hai chất này phản ứng với nhau tạo thành axit trong khi buổi sáng là thời điểm dạ dày đang trống rỗng. Ăn cà chua lúc này rất dễ xảy ra tình trạng nôn mửa, đau bụng.

2. Chuối

Chuối cũng được liệt kê vào danh sách các loại hoa quả không nên ăn vào buổi sáng mặc dù chứa rất nhiều chất dinh dưỡng: kali, chất xơ, magie...

Cũng giống cà chua, ăn chuối khi đói dễ bị đau dạ dày. Vì lượng đường trong chuối khi lên men sẽ chuyển hóa thành axit, không tốt cho hệ tiêu hóa.

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Ăn chuối vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm hợp lý để ăn chuối là vào các bữa phụ trong ngày, sau khi đã lót dạ hoặc vào buổi tối. Nếu ăn đúng cách, chuối còn có tác dụng giảm cân và làm đẹp rất tốt.

3. Trái cây có múi

Loại hoa quả không nên ăn vào buổi sáng tiếp theo chính là trái cây có múi, ví dụ: cam, quýt, bưởi...

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Trái cây có múi có chứa nhiều axit - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây này chứa vitamin A, C, axit... Nếu ăn lúc bụng đói, bạn dễ bị đau dạ dày. Nếu thói quen này kéo dài có thể gây viêm loét dạ dày nặng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên ăn cam quýt sau bữa ăn để không bị đau dạ dày.

4. Dưa chuột và các loại rau xanh

Tại sau không nên ăn rau xanh trong bữa sáng? Ăn rau khi đang đói không tốt cho sức khỏe vì chúng chứa axit amin.

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Không nên ăn thực phẩm màu xanh vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột cũng vậy, ngoài chất axit thì nó còn chứa nhựa, gây ra viêm loét dạ dày nếu ăn khi bụng đói.

Một số loại thực phẩm nên ăn vào buổi sáng

Ngoài những loại hoa quả không nên ăn vào buổi sáng, để đảm bảo một bữa sáng lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, chúng ta có thể ăn đồ nóng: bún, phở, cháo và uống ngũ cốc dinh dưỡng bổ sung.

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Nên uống ngũ cốc dinh dưỡng vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe của chính mình, bạn cần lưu ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, đặc biệt là vào buổi sáng. 

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