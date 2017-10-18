Đơn giản đến không tưởng: Làm đẹp da, cải thiện sức khỏe vượt trội chỉ với một chiếc khăn ấm

Sống khỏe 18/10/2017 12:05

Đắp khăn ấm là một trong những phương pháp dưỡng sinh đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả. Chỉ cần làm điều này vài phút mỗi ngày, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Dùng khăn ấm mát xa mặt là phương pháp dưỡng sinh được ghi chép trong nhiều tài liệu y học cổ truyền. Theo Đông y, trên gương mặt chúng ta có các huyệt đạo kết nối với nhiều cơ quan trong cơ thể. Chính vì thế, mát xa mặt bằng khăn ấm sẽ giúp đả thông kinh mạch từ đó giúp đưa cơ thể về trạng thái cân bằng, tăng cường sức mạnh thể chất và tinh thần.

Phương pháp mát xa mặt bằng khăn ấm

Chuẩn bị

Đơn giản đến không tưởng: Làm đẹp da, cải thiện sức khỏe vượt trội chỉ với một chiếc khăn ấm - Ảnh 1
Mát xa khăn ấm mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Khăn bông sạch chất liệu mềm.

Chậu sạch đựng nước ấm khoảng 50 độ C.

Thực hiện

Nhúng khăn vào nước nóng, để khoảng 1 phút cho khăn thấm đẫm nước.

Vắt cho ráo nước rồi áp khăn lên mặt khoảng 20 giây. Tiếp theo, túm một góc khăn rồi mát xa nhẹ nhàng theo các chuyển động tròn khắp vùng mặt.

Nhúng khăn một lần nữa vào nước nóng, vắt khô rồi mát xa tương tự với khu vực cổ vai gáy.

Đắp và mát xa khăn ấm ở sau đầu, quanh tai và mắt để nâng cao hiệu quả. Cuối cùng, dùng bông tẩy trang nhúng nước lạnh hoặc nước hoa hồng lau mặt để làm se khít lỗ chân lông.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Sau khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy làn da và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Các tác dụng khi mát xa mặt với khăn ấm

Làm đẹp da

Dùng khăn ấm mát xa mặt sẽ làm cho lỗ chân lông mở rộng hơn từ đó dễ dàng loại bỏ các chất thải độc hại trên da, đả thông các huyệt đạo trên khuôn mặt, kích thích tuần hoàn máu. Phương pháp này có tác dụng tương đương với việc tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Duy trì thường xuyên sẽ giúp chị em sở hữu làn da láng mịn sạch mụn.

Đơn giản đến không tưởng: Làm đẹp da, cải thiện sức khỏe vượt trội chỉ với một chiếc khăn ấm - Ảnh 2
Duy trì phương pháp này thường xuyên giúp da đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Đắp khăn ấm lên mắt có thể thúc đẩy tuần hoàn máu xung quanh mắt từ đó giúp giảm khô và mỏi mắt. Không chỉ vậy, phương pháp này còn giúp phục hồi thị lực, dưỡng não, an thần.

Đơn giản đến không tưởng: Làm đẹp da, cải thiện sức khỏe vượt trội chỉ với một chiếc khăn ấm - Ảnh 3
Đắp khăn ấm giúp cải thiện thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa điếc

Dùng khăn ấm đắp và mát xa vùng quanh tai mỗi ngày có thể cải thiện tuần hoàn máu quanh khu vực này. Việc này giúp ngăn ngừa hiệu quả việc thiếu máu lên tai, một trong những nguyên nhân làm suy giảm thính lực.

Tốt cho trí não

Dùng khăn ấm đắp vào phía sau đầu khoảng 1-3 phút mỗi ngày sẽ giúp kích thích các huyệt vùng đầu. Phương pháp này giúp cải thiện các triệu chứng chóng mặt, suy giảm trí nhớ...

Khắc phục các triệu chứng đau cổ vai gáy

Những bệnh nhân mắc chứng đau cổ vai gáy hay thoái hóa đốt sống cổ có thể dùng khăn ấm như một phương pháp tức thời giúp xoa dịu nhanh cơn đau.

Chị em hãy dùng một chiếc khăn ấm đắp quanh vùng cổ khoảng 1 phút rồi xoay cổ nhẹ nhàng để cổ bớt đau mỏi. Tiếp đó, nhúng khăn vào nước cho ấm lại rồi làm tương tự với hai bên vai.

Đơn giản đến không tưởng: Làm đẹp da, cải thiện sức khỏe vượt trội chỉ với một chiếc khăn ấm - Ảnh 4
Phương pháp này giúp giảm các cơn đau cổ vai gáy - Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn toàn thân

Nhúng chiếc khăn tắm to vào nước ấm, vắt khô và đắp lên toàn thân trong khoảng 3-5 phút sẽ giúp bạn đánh bay cơn mệt mỏi. Bạn sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn và tinh thần sảng khoái hơn.

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