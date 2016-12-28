Đây là điều đàn ông thích nhất khi làm 'chuyện ấy' nhưng không dám nói ra

Sống khỏe 28/12/2016 15:22

Nam giới cũng có những khao khát thầm kín mà họ ngại không dám nói ra, vì thế chị em cần chú ý để mối quan hệ của bạn thêm thăng hoa.

Những điều đàn ông muốn chị em làm trên giường - Ảnh minh họa: Shape

Theo tạp chí Shape, người ta vẫn cho rằng nam giới là những người khao khát sex nhất. Vì thế, trong chuyện giường chiếu họ luôn phải chủ động. Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa biết rằng đàng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, nam giới cũng có những khao khát thầm kín mà họ ngại không dám nói với đối tác.

Sau đây là những điều mà đàn ông muốn phụ nữ làm trên giường nhất, theo tiết lộ của các nhà trị liệu tình dục:

Nói chuyện về 3P 

Theo các chuyên gia, đàn ông thường mơ về việc quan hệ 3P (quan hệ tình dục 3 người) nhưng họ sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Việc phái mạnh nghĩ về điều này là do bộ não quyết định - chất dẫn truyền thần kinh dopamine không chỉ kiểm soát trung tâm khoái lạc của não mà còn kiểm soát hóa chất thúc giục đàn ông luôn tìm kiếm sự mới mẻ.

Nam giới rất muốn kể cho đối tác nghe về những giấc mơ tình dục của họ nhưng sợ bạn gái/vợ không thoải mái, vì thế họ chỉ dám nghĩ trong lòng. Trên thực tế, chị em có thể làm chàng thỏa mãn mơ ước của mình mà không cần kéo thêm 1 người đàn bà khác tham gia bằng cách đóng vai một người phụ nữ nào đó mà chàng mô tả (tiếp viên, y tá, vv). Hoặc bạn có thể dùng búp bê tình dục hay máy rung chẳng hạn.

Ngừng chỉ trích việc chàng xem phim sex

Hầu hết đàn ông xem phim sex và thủ dâm vì não của họ khao khát sự kích thích về thị giác, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không muốn bạn, theo các chuyên gia. Đàn ông ‘tự sướng’ chỉ là hành động để giảm stress, giống như chị em dùng ‘đồ chơi’ khi không có đàn ông vậy. Vì thế, sở thích xem phim sex không có nghĩa là chàng không muốn sex với bạn. Bạn không nên chỉ trích và bắt họ ngừng xem phim người lớn.

Thử những điều mới mẻ

Đàn ông thích phụ nữ cởi mở và tự tin trên giường, đồng thời sẵn sàng thử những tư thế mới mang lại khoái lạc cho cả hai. Dĩ nhiên, chàng sẽ không bắt bạn làm những gì bạn không thích, nhưng bạn nên lắng nghe những mong muốn của chàng (và ngược lại). Việc cứ nhai đi nhai lại mãi những gì mà cả hai đã thuộc lòng là một trong những điều giết chết cuộc sống chăn gối nhanh nhất.

Ảnh minh họa: Shape

Sex thường xuyên hơn

Nhiều nam giới cho biết họ bị tổn thương khi vợ/bạn gái từ chối sex. Trong khi phụ nữ có thể cần tình yêu hơn sex thì với đàn ông, nếu không sex họ cảm thấy không được yêu thương.

Sex là cách đàn ông thể hiện sự gần gũi về mặt cảm xúc. Khi chàng muốn sex, đó không chỉ là vì chàng ham muốn xác thịt mà là vì muốn cảm nhận sự kết nối giữa cả hai. Theo các chuyên gia, chị em nên đồng ý sex càng nhiều càng tốt, ít nhất 2 lần/tuần để kết nối và duy trì ham muốn.

Trong trường hợp không muốn, chị em hãy nói ra lí do một cách âu yếm và nhẹ nhàng.

Hãy 'ồn ào' hơn trên giường

Chắc bạn đã nghe việc đàn ông thích đối tác 'ồn ào' hơn trên giường, nhưng không phải vì chàng muốn bạn bắt chước phim sex. Trên thực tế, nhiều nam giới phàn nàn rằng đối tác của họ cứ nằm ‘im như hến’ khiến họ cảm thấy bất an vì không biết có làm bạn thỏa mãn không.

Đàn ông cảm thấy kích thích hơn khi phụ nữ nói những lời xác nhận khi sex. Chàng thích nghe những câu đại loại như ‘thích quá đi mất’, ‘anh thật tuyệt vời’, vv. Và khi chị em không hài lòng, đừng giữ im lặng. Nam giới muốn biết nếu họ đang làm sai, nhưng chị em cần nói một cách tế nhị kiểu như ‘em thích khi anh thử tư thế này với em’, vv.

Đừng tỏ vẻ khó chịu nếu ‘cậu nhỏ’ của chàng không cương cứng được

Đàn ông cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi gặp tình cảnh ‘súng’ không thể lên đạn hoặc 'chưa đi đến chợ đã hết tiền'. Theo các chuyên gia, những người đàn ông sống với phụ nữ biết thông cảm về điều đó sẽ phục hồi tốt hơn những người bị bạn gái/vợ chỉ trích. Thay vì tập trung vào chuyện chàng bất lực, hãy dùng đồ chơi hoặc chạm vào những bộ phận khác để chàng có thời gian phục hồi bản lĩnh.

Khám phá những bộ phận khác của cơ thể

Giống như chị em thích được chạm vào ngực, chàng cũng thích bạn chú ý nhiều hơn đến những bộ phận khác ngoài ‘cậu bé’. Có rất nhiều bộ phận nhạy cảm khác có thể giúp chàng được kích thích, vì chúng có nhiều dầu dây thần kinh.

Vì thế, chị em nên thử chạm vào những bộ phận này và xem chàng phản ứng như thế nào để có hành động phù hợp.

Khen ngợi

Với hầu hết đàn ông, việc làm cho đối tác thỏa mãn là cách tuyệt vời khiến họ cảm thấy mình đáng mặt nam nhi. Họ cần lời khen của bạn để biết họ đang làm tốt. Điều này sẽ khiến chàng cảm thấy hưng phấn và ‘sung mãn’ hơn nữa trên giường.

 

 

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