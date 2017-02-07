Thủ dâm vẫn là đề tài ‘cấm kỵ’ mà ai cũng ngại nói tới, cho dù hầu như ai cũng đã từng làm điều này trong đời. Bạn không dám trao đổi về chuyện này với bất kỳ ai, cho dù đó là người bạn thân nhất. Chính vì thế, kiến thức về vấn đề này chủ yếu được bạn lén lút lượm lặt trên mạng.

Còn đàn ông, 94% người tham gia cho biết họ thường thủ dâm. 60% thừa nhận họ làm điều này vài lần/tuần và 35% cho biết họ ‘tự sướng’ hàng ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác của đại học Indiana (Mỹ) phát hiện chỉ có 57% thủ dâm.

Vậy bao nhiêu người trong chúng ta thủ dâm ? Một nghiên cứu mới nhất được thực hiện với những nam giới và phụ nữ từ 18-34 tuổi để tìm hiểu xem họ thường xuyên ‘tự sướng’ như thế nào. Bất chấp thiên hạ thường cho rằng chỉ có đàn ông mới làm điều này, chị em cũng không hề kém cạnh với 83% phụ nữ trong cuộc khảo sát thừa nhận họ thủ dâm thường xuyên. 1/3 chị em cho biết họ ‘tự sướng’ vài lần/tuần, và 12% cho hay họ làm hàng ngày.

Như vậy, không thể phủ nhận rằng đây là 1 thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, bạn có biết những tác dụng phụ của thủ dâm không? Nó có lợi và có hại gì cho sức khỏe? Sau đây là 3 điều mà bạn cần biết:

Phòng ngừa bệnh tật

Trường y tế Harvard (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu đời sống tình dục của 32 ngàn đàn ông khỏe mạnh trong 18 năm – với 3.839 người bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau này.

Các nhà nghiên cứu đã hỏi số lần cực khoái trung bình mỗi tháng của họ và kết quả thật bất ngờ. Những người xuất tinh 21 lần trở lên 1 tháng giảm 22% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt so với những người chỉ xuất tinh 4-7 lần/tháng.

Phụ nữ cũng được lợi từ thủ dâm, giúp họ ngừa bệnh viêm tiết niệu bằng cách tống hết vi khuẩn khỏi niệu đạo.

Giảm đau và stress

Như nhiều hoạt động khác, thủ dâm giải phóng endorphin – hormone làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Theo tiến sĩ Jordan Tishler (Mỹ), thủ dâm giúp đàn ông lẫn phụ nữ giảm stress. Nó cũng giúp bạn ngủ ngon hơn và có thể giảm đau khi hành kinh.

Có thể gây nghiện

Tuy nhiên, thủ dâm cũng có mặt xấu. Chuyên gia Dee Wagner (Mỹ) cho biết ‘tự sướng’ có thể gây nghiện, khiến bạn lảng tránh sex với người khác. Về lâu dài, điều này có thể có hại.

Thủ dâm cũng kích thích 1 phản ứng trong não, khiến bạn có thể bị nghiện cảm giác cực khoái. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần mà còn có hại cho sức khỏe thể chất vì càng lúc bạn càng phải tự kích thích nhiều để ‘lên đỉnh’, dẫn đến sự ám ảnh.

Do đó, bạn cần nhận thức rõ về điều này: Thủ dâm không xấu và có lợi cho sức khỏe. Nhưng bạn cần thực hiện một cách điều độ để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chúc bạn sống khỏe.