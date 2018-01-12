Đau đầu đến mấy cũng trị khỏi chỉ với một viên đá làm theo cách này tại nhà

Dưới đây là những cách trị đau đầu đơn giản tại nhà, bạn không thể bỏ qua:

Nhức đầu là căn bệnh khá phổ biến, những cơn đau kéo dài dễ khiến bạn suy nhược cơ thể. Thay vì dùng thuốc để giảm đau nhanh chóng, bạn nên áp dụng những cách chữa đau đầu tự nhiên, vừa an toàn, hiệu quả lại không lo tác dụng phụ.

Dùng một chút tinh dầu tràm hoặc bạc hà mát xa nhẹ nhàng hai bên thái dương sẽ giúp cơn đau dịu hẳn. Nếu cảm thấy mệt mỏi và cần thư giãn, bạn cũng có thể mát xa thái dương theo hình vòng tròn khoảng 10 lần, đây là phương pháp được người Ấn Độ dùng để giảm đau đầu, căng thẳng.

Cho một viên đá lạnh vào khăn mặt rồi chườm lên phần trán và mắt. Cơn lạnh sẽ giúp kích thích não bộ, hạ nhiệt và làm giảm cơn đau đầu nhanh chóng. Bạn cũng có thể dùng đá lạnh mát xa trực tiếp lên trán để giảm cơn đau hiệu quả.

Uống nước chanh

Cho 1 thìa cà phê nước cốt chanh vào ly nước ấm, khuấy đều hỗn hợp rồi uống sẽ mang lại tác dụng bất ngờ. Hàm lượng vitamin C và các dưỡng chất có trong chanh giúp cân bằng axit trong cơ thể, từ đó giúp giảm căng thẳng hiệu quả, cơn đau đầu cũng từ đó mà giảm đi đáng kể.

Bạn cũng có thể dùng vỏ chanh giã nát, đắp lên trán để làm giảm đau đầu nhanh chóng.

Những dưỡng chất có trong chanh giúp giảm căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Internet

Trà gừng

Thường xuyên dùng trà gừng mỗi ngày không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn đẩy lùi triệu chứng đau đầu. Bên cạnh đó, những khoáng chất có trong gừng còn giúp chống viêm, giảm đau, giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu và ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả.

Ngâm chân bằng nước ấm và thảo mộc

Ngâm chân với nước ấm cùng các loại thảo mộc như lá trà, sả hoặc gừng là phương pháp giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả và làm giảm đau đầu nhanh chóng.

Bạn nên ngâm chân khoảng 15 phút, khi nước nguội bạn nên pha thêm nước ấm vào và tiếp tục ngâm cho tới khi cơn nhức đầu giảm hẳn.

Ngâm chân với thảo mộc là phương pháp bạn có thể áp dụng để giảm cơn đau, giúp ngủ ngon - Ảnh: Internet

Xông mũi bằng tinh dầu

Nếu bạn thường xuyên bị các cơn đau đầu hành hạ thì nên chuẩn bị một ít tinh dầu hoa cúc hoặc oải hương. Khi các cơn đau xuất hiện, bạn hãy pha 1 – 2 giọt tinh dầu vào ly nước nóng, sau đó đưa lên mũi và hít sâu, bạn sẽ bất ngờ trước kết quả mà phương pháp này mang lại.

Việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ dễ khiến bạn bị lờn thuốc hoặc gặp một số tác dụng phụ không mong muốn. Chính vì vậy, bạn có thể áp dụng những cách giảm đau đầu tự nhiên tại nhà, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.

* Thông tin mang tính tham khảo