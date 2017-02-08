Còn tiếp tục những thói quen này buổi tối, đừng trách sao bạn tổn thọ 10 năm

Sống khỏe 08/02/2017 14:36

Nhiều người vẫn lặp đi lặp lại những thói quen xấu trước khi đi ngủ nhưng không hề biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến sức khỏe suy yếu trầm trọng, theo healthadviceteam.

Giấc ngủ là một trong những nhu cầu không thể thiếu của cơ thể, một giấc ngủ ngon sẽ giúp phục hồi lại năng lương và làm vơi đi nhưng mệt mỏi ban ngày. Một người có giấc ngủ tốt sẽ luôn giữ được trí nhớ tốt, năng động; vì thế nâng cao được hiệu suất công việc.
Đặc biệt, những người lao động trí óc căng thằng càng cần có được giấc ngủ sâu và ngủ đủ. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, suy nhước hệ tuần hoàn não và có thể gây ra nhiều chứng bệnh khác.

Dưới đây là 12 thói quen bạn nên tránh nó ngay hôm nay để có được giấc ngủ ngon mỗi tối:

1.    Không nên đọc sách, dùng điện thoại trước khi đi ngủ. 

Còn tiếp tục những thói quen này buổi tối, đừng trách sao bạn tổn thọ 10 năm - Ảnh 1
Ảnh: Wikihow

Bạn nên tránh xa những quyển sách lôi cuốn hoặc lướt internet trước khi đi ngủ. Việc thức quá khuya và “bắt” não bộ phải hoạt động liên tục sẽ khiến bạn bị mất ngủ hoặc mệt mỏi, uể oải vài sáng hôm sau.

2.    Không ăn trước khi đi ngủ

Hãy chắc chắn rằng bạn không ăn bất cứ thứ gì 2 giờ trước khi đi ngủ vì quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra chậm hơn khoảng thời gian đó. Chính thói quen này khiến nhiều người mắc bệnh về đường tiêu hóa, nhất là bệnh về dạ dày.

Còn tiếp tục những thói quen này buổi tối, đừng trách sao bạn tổn thọ 10 năm - Ảnh 2
Ảnh: Wikihow

3.    Không nên ngồi trước màn hình máy tính

Làm việc hoặc giải trí quá lâu trước màn hình máy tính ngoài gây ảnh hưởng đến giấc ngủ còn gây ảnh hưởng đến mắt. Hãy làm việc có kế hoạch và điều độ hơn.

4.    Không nên tập thể dục trước khi đi ngủ

Bạn nên tập thể dục trước khi đi ngủ ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này vừa đủ để cơ thể chủ động thích nghi và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Còn tiếp tục những thói quen này buổi tối, đừng trách sao bạn tổn thọ 10 năm - Ảnh 3
Ảnh: Wikihow

5.    Không uống cà phê ngay trước lúc ngủ

Nếu cà phê là món đồ uống yêu thích của bạn, hãy uống nó trước khi đi ngủ ít nhất 4 tiếng đồng hồ vì chất cafein sẽ làm bạn tỉnh táo và khó đi vào giấc ngủ.

6.    Không nên ngủ những giấc ngủ nhỏ trong ngày

Bạn nên ngủ có giờ giấc, bạn có thể chợp mắt một lúc buổi trưa nhưng tuyệt đối không nên ngủ quá dài vì nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Hãy tập thói quen ngủ cho bộ não của bạn vào ban đêm. Một giấc ngủ tốt sẽ giúp bạn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng vào cả ngày hôm sau.

7.    Không nên nằm sấp hoặc ngửa

Vị trí tốt nhất là ngủ nghiêng về bên trái, nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ nghiêng về phía bên trái thậm chí có thể cứu sống và làm tăng tuổi thọ của bạn. 

Nếu bạn ngủ ở tư thế phù hợp nhất sẽ giúp tránh được đau cổ, lưng và vai.

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