Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không ăn đủ lượng thịt mà cơ thể cần?

Chúng ta hãy còn tìm hiểu sâu hơn vào vấn đề này và tìm hiểu các những phản ứng khác nhau khi bạn ngừng ăn thịt đột ngột.

Cũng giống như bất kỳ sự thay đổi chế độ ăn uống mạnh mẽ nào, việc giảm ăn thịt sẽ khiến cơ thể bạn mất cân bằng dinh dưỡng và có thể gây ra một số triệu chứng vật vã mệt mỏi ở giai đoạn đầu bỏ ăn thịt.

Nếu bạn đang mơ ước có một làn da trắng sáng hoàn hảo, thì việc đột ngột cắt bỏ thịt khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể mang đến một số bất ngờ gây khó chịu. Thịt đỏ rất giàu axit amin cần thiết cho việc sản xuất collagen, và việc không nhận đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu này có thể khiến da của bạn trông xỉn màu. Thịt cũng chứa kẽm, và ngay cả khi người ăn chay ăn đủ đậu và ngũ cốc cũng giàu kẽm, nhưng một số hợp chất trong chúng sẽ ngăn cơ thể hấp thụ. Không bổ sung đủ kẽm có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn theo nhiều cách, bao gồm cả việc bạn bị nổi mụn trứng cá.

2. Bạn có thể cảm thấy muốn ăn vặt nhiều hơn.





Thịt là một trong những nguồn cung cấp protein chính và nếu nó đột ngột bị lấy ra khỏi chế độ ăn uống của bạn, cơ thể bạn có thể phản ứng bằng cách chuyển sang chế độ sinh tồn. Khi bạn đột ngột ngừng ăn thịt, bạn có thể thấy mình mau no trong những bữa ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Cơ thể của bạn cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi chế độ ăn uống đột ngột này và nếu bạn quyết định ăn chay hoặc ăn chay trường, hãy giữ một số đồ ăn nhẹ lành mạnh, chẳng hạn như để các loại hạt hoặc trái cây ngay trong tầm với, để tránh bị những gói tây chiên hay những chiếc bánh quy dụ dỗ

3. Bạn có thể cảm thấy tâm trạng hay biến đổi thất thường.





Khi bạn bắt tay vào một chế độ ăn kiêng mới, ngay cả khi nó có nghĩa là những thay đổi tốt cho cơ thể bạn về lâu dài, thì lúc đầu bạn có thể sẽ trải qua sự biến đổi cảm xúc lên xuống thất thường một cách mạnh mẽ. Bất cứ thứ gì bạn ăn đều có tác động mạnh mẽ đến mức độ căng thẳng của bạn vì hệ vi sinh vật trong dạ dày tiết ra chất dẫn truyền thần kinh liên lạc với não của bạn. Mặc dù tác dụng phụ khó chịu này chỉ là tạm thời và sẽ mất dần khi cơ thể bạn thích nghi với những thay đổi, nhưng một số người mới ăn chay và ăn chay trường có thể gặp nhiều tình trạng lo lắng hơn trước đây.

4. Bạn có thể nhận thấy tóc rụng trở nên nhiều hơn.





Mặc dù thực vật chứa rất nhiều nguồn kẽm, chẳng hạn như các loại đậu, quả hạch và hạt, nhưng thịt có chưa protein giúp cơ thể hấp thụ kẽm và những người ăn chay và thuần chay có thể có nguy cơ không nhận đủ chất dinh dưỡng thiết yếu này. Khi bạn không thường xuyên cung cấp đủ kẽm cần thiết, có thể ảnh hưởng đến tóc của bạn và thậm chí về lâu dài dẫn đến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Nếu bạn quyết tâm ngừng ăn thịt, hãy đảm bảo rằng bạn tiêu thụ nhiều kẽm hơn 50% so với lượng khuyến nghị.

5. Bạn có thể bị đau dạ dày





Mặc dù ăn rau chắc chắn sẽ khiến đường ruột của bạn vui khỏe, nhưng việc đột ngột chuyển từ nhiều thịt sang không ăn có thể làm đảo lộn lớp vi khuẩn đặc biệt trong dạ dày của bạn. Khi bạn thay đổi chế độ ăn uống một cách đột ngột và bắt đầu ăn những thực phẩm khác với những thức ăn quen thuộc, lúc đầu có thể gây đau bụng và khó tiêu.

Bạn có thường xuyên ăn thịt không? Bạn đã bao giờ cố gắng ăn chay hay thuần chay chưa?