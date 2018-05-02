Chẳng cần bọc sứ, đây là những mẹo giúp làm trắng răng tự nhiên lại cực rẻ bèo tại nhà

Sống khỏe 02/05/2018 11:27

Hàm răng trắng sáng giúp nụ cười thêm rạng rỡ và khiến bạn trở nên tự tin hơn. Thế nhưng, nếu chẳng may răng bị ố vàng thì hãy áp dụng ngay những mẹo làm trắng răng tự nhiên siêu hiệu quả này tại nhà nhé!

Răng ố vàng, đầy mảng bám khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do thói quen ăn uống hàng ngày hoặc vệ sinh răng miệng không đúng cách. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng vì có rất nhiều cách giúp bạn sở hữu hàm răng trắng sáng đều màu tự nhiên.

Thay vì bọc sứ tốn kém, bạn có thể thử áp dụng những mẹo loại bỏ mảng ố vàng trên răng nhờ những nguyên liệu tự nhiên an toàn và hiệu quả dưới đây:

Mẹo làm trắng răng tự nhiên tại nhà

Vỏ chuối

Chuối chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết vỏ chuối còn có tác dụng làm trắng răng tự nhiên và nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà vỏ chuối giúp hạn chế sự ăn mòn men răng, làm sạch răng hiệu quả.

Để tẩy trắng răng bằng vỏ chuối, bạn cần làm sạch răng trước rồi dùng mặt trong của vỏ chuối nhẹ nhàng chà xát răng khoảng 3 phút. Sau đó súc miệng lại bằng nước sạch. Bạn nên sử dụng vỏ chuối chín để đạt hiệu quả tốt nhất.

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Vỏ chuối có thể loại bỏ các mảng bám trên răng một cách nhanh chóng, giúp răng ngày một trắng sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lô hội (Nha đam)

Lô hội chứa hàm lượng lớn chất axit amin, vitamin (B1, B2, B12, C, A, E), kẽm, canxi, magie, axit folic … có tác dụng “thần kỳ” giúp răng đều màu và trắng dần lên.

Chính vì vậy, lô hội thường được sử dụng như một trong những dưỡng chất tự nhiên giúp loại bỏ mảng ố vàng trên răng, cải thiện tình trạng hàm răng xỉn màu.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn cắt lô hội thành từng miếng nhỏ, gọt bớt phần vỏ ngoài rồi để lộ phần gel trong suốt. Sau đó chà xát đều lên bề mặt răng khoảng 2-3 phút, súc miệng lại bằng nước sạch là được.

Chẳng cần bọc sứ, đây là những mẹo giúp làm trắng răng tự nhiên lại cực rẻ bèo tại nhà - Ảnh 2
Lô hội không chỉ giúp hàm răng trắng sáng mà còn ngăn ngừa các bệnh răng miệng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, giấm táo còn có tác dụng làm trắng răng tự nhiên. Hàm lượng axit axetic trong giấm táo giúp loại bỏ hiệu quả các vết ố vàng trên răng. Bên cạnh đó, giấm táo chứa nhiều pectin có khả năng chữa lành các bệnh nhiễm trùng nướu mạn tính.

Bạn chỉ cần lấy 2 thìa nhỏ giấm táo pha cùng 1/4 cốc nước. Súc miệng trong vòng 15 giây rồi dùng bàn chải đánh răng như bình thường.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên áp dụng phương pháp này mỗi tuần 2 lần vì giấm táo có tính axit, dùng quá nhiều có thể làm mòn men răng khiến răng dễ ê buốt.

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Giấm táo giúp tẩy trắng răng hiệu quả nhưng đừng quá lạm dụng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những mẹo làm trắng răng tự nhiên bằng nguyên liệu thiên nhiên cực đơn giản tại nhà, bạn có thể áp dụng ngay.

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