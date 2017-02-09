Cắt chanh trộn với muối để lên đầu giường rồi đi ngủ, điều kì diệu sẽ đến vào sáng hôm sau

Khi nhắc đến chế độ ăn uống lành mạnh, người ta thường nghĩ ngay đến chanh – một loại quả chứa hàm lượng vitamin dồi dào. Lợi ích mà chanh mang đến cho sức khỏe là vô cùng to lớn, nó có thể tạo mùi thơm làm sảng khoái tinh thần; cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể; tính chất sát trùng có trong chanh còn giúp làm sạch các vết bẩn bám trên quần áo, vật dụng gia đình.

Đặt chanh và muối lên đầu giường có tác dụng gì?

Hơn nữa, mùi chanh tươi giúp cải thiện tâm trạng rất hiệu quả , nó phù hợp với những người bị âu lo và trầm cảm. Nếu bạn muốn xem nhiều điều kì diệu mà chanh mang đến cho cơ thể, hãy thực hiện phương pháp: Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy cắt một trái chanh cho vào chén, đổ muối xung quanh trái chanh và để ngay trên đầu giường.

- Sự kết hợp này giúp tạo thuận lời cho hệ thống hô hấp, đặc biệt tốt dành cho những người bị bệnh hen suyễn, dị ứng hay bị cảm lạnh.

- Ngoài ra, chanh và muối cũng giúp cân bằng huyết áp, giúp bạn ngủ ngon hơn.

- Hương chanh giúp xua đuổi côn trùng, bao gồm cả muỗi nên bạn có thể yên tâm cho giấc ngủ sâu.

- Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể phục hồi năng lượng một cách nhẹ nhàng; tâm trí bạn sẽ thoải mái hơn, cảm nhận âm thanh tốt hơn.

- Khi hít mùi hương tự nhiên của chanh, bạn có thể tỉnh táo để thức giấc làm việc tốt hơn so với việc uống 1 tách cà phê buổi sáng.

- Ngoài ra, phòng ngủ của bạn lúc nào cũng ngập tràn hương thơm tươi mát từ chanh.

Với rất nhiều lợi ích như thế, tại sao bạn không đặt một trái chanh lên đầu giường ngủ ngay tối hôm nay?

Tác dụng của chanh với sức khỏe

Theo Đông y, chanh là loại quả có vị chua, tính bình. Phần lá chanh có vị cay, tính ôn. Quả chanh được áp dụng khá nhiều trong đời sống và trong các bài thuốc.

Chanh có tác dụng sinh tân chỉ khát, trừ thấp và an thai. Loại quả chua này giúp ích rất nhiều cho các trường hợp cảm nắng, mất nước, ăn kém, nhiễm độc thai nghén và tăng huyết áp.

Ngoài để chanh ở đầu giường khi ngủ, bạn có thể uống một cốc nước chanh mỗi sáng để bổ sung vitamin C, giúp cơ thể hoạt động tốt hơn.