Cảnh báo: Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên quần áo đến 3 ngày

Các chuyên gia tiết lộ rằng muốn tiêu diệt được virus gây lây nhiễm COVID-19 bám trên vải quần áo thì xà phòng và nước phải được làm nóng đến ít nhất 67 độ C

Phát hiện này là lời cảnh báo đặc biệt nguy hiểm đối với quần áo của nhân viên y tế mặc trên người trong mùa dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp.

Trên các mẫu vải cotton, virus SARS-CoV-2 tồn tại một ngày, trong khi trên poly-cotton là 6 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Katie Laird, tác giả của nghiên cứu cho biết giữa các chất liệu vải polyester, hỗn hợp poly-cotton và vải 100% cotton, polyester gây rủi ro lớn nhất, ngay cả sau 72 giờ vẫn có khả năng lây truyền virus. Ngoài ra, trên các mẫu vải cotton, virus SARS-CoV-2 tồn tại một ngày, trong khi trên poly-cotton là 6 giờ.

Vậy nên, nếu y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe mang đồng phục của họ về nhà, họ có thể để lại dấu vết của virus trên các bề mặt khác, gây nguy cơ lây nhiễm cao.

Nghiên cứu này cũng phát hiện rằng, muốn tiêu diệt được virus bám trên vải quần áo thì xà phòng và nước phải được làm nóng đến ít nhất 67 độ C. Trong khi, các loại máy giặt gia đình thường có mức cài đặt nóng nhất chỉ khoảng 54 độ C. Do vậy, đây cũng là lời nhắc cảnh tỉnh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 sang quần áo của các thành viên khác trong gia đình.

Biểu hiện lâm sàng của người bệnh nhiễm SARS-CoV-2

Các chuyên gia y tế cho biết, người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng đa dạng: từ nhiễm không có triệu chứng, tới những biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch.

Thời gian ủ bệnh 2-14 ngày, trung bình 5-7 ngày. Triệu chứng hay gặp khi khởi phát là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Một số trường hợp đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy.

Hầu hết bệnh nhân (khoảng hơn 80%) chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. Một số trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào.

Chiều 25/2, nước ta thêm 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca Chiều 25/2, cơ quan chức năng cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

