Cảnh báo! Mang ví sau túi quần, mang giày cao gót, dùng điện thoại di động... có thể gây đau lưng

Đeo túi xách quá nặng mỗi ngày là một trong những nguyên nhân gây đau lưng. Bởi lẽ, cột sống lưng của bạn sẽ chịu tác động mạnh bởi khối lượng túi xách, về lâu dài có thể khiến lệch cột sống và gây đau nhức lưng.

Vì vậy, nếu bạn có thói quen để nhiều vật dụng cá nhân trong túi xách mỗi khi “tung tăng” vui chơi cùng bạn bè thì nên từ bỏ thói quen này ngay.

Chuyên trang Sức khỏe cột sống Spine Healtn (Mỹ) cho biết, ngủ trên một chiếc nệm không phù hợp có thể gây tổn thương cột sống của chúng ta.

Chức năng nâng đỡ thấp của một chiếc nệm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến tư thế nằm ngủ, làm căng cơ và không giúp cột sống nằm đúng vị trí, khiến cho cơn đau lưng thêm trầm trọng hơn.

Ngồi làmt? việc lâu với máy vi tính

Ngồi trong văn phòng làm việc với máy vi tính suốt ngày tưởng chừng như nhẹ nhàng và “sướng bản thân”, thế nhưng bạn vẫn có nguy cơ bị đau lưng rất cao.

Đó là vì, ngồi làm việc sai tư thế trong thời gian dài sẽ khiến cho cột sống của bạn bị sai lệch, dẫn đến mệt mỏi và đau nhức lưng.

Để phòng ngừa, bạn hãy nhớ ngồi làm việc đúng tư thế và luôn thư giản gân cốt sau mỗi giờ làm việc.

Mang giày cao gót thường xuyên

Mặc dù việc mang giày cao gót sẽ giúp cho đôi chân của bạn trông thon dài và gợi cảm hơn, nhưng các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo rằng, nếu mang giày cao gót thường xuyên cũng có thể gây tổn thương cột sống lưng của bạn.

Tốt nhất là bạn nên chọn các loại giày vừa vặn với bàn chân để tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, đồng thời nên mang các loại dép đế bằng thay cho giày cao gót trong những dịp gặp gỡ thông thường.

Mang ví sau túi quần

Các bạn nam giới thường có thói quen để ví tiền sau túi quần, việc làm này tưởng chừng như vô hại nhưng theo chuyên trang Everyday Health (Mỹ), hành động này có thể dẫn đến đau lưng.

Đó là vì, việc ngồi trên một chiếc ví tiền khá dày trong khoảng thời gian dài có thể gây áp lực lên các cơ bắp, làm cản trở quá trình lưu thông máu đến cột sống và gây đau lưng.

Lười tập thể dục

Thực tế cho thấy, nhiều người bị đau lưng thường ngại vận động tay chân, chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một chỗ.

Tuy nhiên, trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHS – Anh) cho biết, nếu bạn muốn nhanh chóng phục hồi sinh lực và “cắt đứt” những cơn đau lưng thì phải vận động tay chân thường xuyên.

Có thể nói rằng, yoga là một trong những bài tập thể dục có thể làm giảm đau lưng rất tốt.

Dùng điện thoại di động trong thời gian dài

Theo báo cáo của Tổ chức Healthcentral (Mỹ), việc sử dụng điện thoại di động quá lâu cũng có thể gây ra đau lưng.

Đó là bởi vì, người tiêu dùng có xu hướng nghiêng cổ hoặc làm một tư thế “kỳ lạ” nào đó khi sử dụng điện thoại di động. Nếu những tư thế này kéo dài sẽ khiến cho cột sống lưng bị nhức mỏi.

Đi xe đạp sai tư thế

Đi xe đạp là môn thể thao tốt cho sức khỏe, thế nhưng nếu bạn đạp xe sai tư thế, hoặc dùng yên xe không phù hợp với vóc dáng cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sống lưng của mình.

Các chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo, bạn nên chọn các loại xe đạp có độ cao phù hợp và thực hiện tư thế đúng khi đạp xe sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.