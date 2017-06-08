Cảnh báo: Có biểu hiện này trong ngày ‘đèn đỏ’, chị em đi khám ngay kẻo trễ

Dưới đây là một số biểu hiện mà chị em không nên chủ quan, nếu không sẽ có thể đối diện với ung thư cổ tử cung, thậm chí là mất khả năng sinh sản.

Kinh nguyệt là hiện tượng hàng tháng báo hiệu cơ quan sinh sản đang hoạt động, trừ phụ nữ mang thai. Đây là hoạt động bình thường đối với phụ nữ khỏe mạnh, tuy nhiên, đôi khi những bất thường nho nhỏ trong những ngày ‘đèn đỏ’ cũng là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm như u xơ, thậm chí là vô sinh.

Bác sĩ phụ khoa Mary Jane Minkin – giáo sư lâm sàng thuộc Đại học Yale cảnh báo rằng, nếu việc xuất huyết trong kỳ kinh nguyệt của bạn quá nhiều thì hãy cẩn thận. Cụ thể, bác sĩ khuyến cáo: “Nếu chị em phụ nữ phải thay 1 băng vệ sinh 1 giờ/ lần thì cần đi khám ngay lập tức”.

Khi gặp hiện tượng này, có nhiều khả năng xảy ra như bạn đã mắc u xơ tử cung hoặc polyp ở tử cung. Ngoài ra, mất quá nhiều máu có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngất đi. Việc đến bệnh viện sớm cũng là cách để bạn phát hiện nguyên nhân sâu xa cũng như được bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong trường hợp mất máu quá nhiều.

2. Kinh nguyệt thất thường

Một chu kỳ kinh nguyệt được coi là bình thường sẽ dao động trong khoảng 21-35 ngày (tính từ ngày đầu hành kinh đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo). Nếu không hoạt động theo chu kỳ như vậy hoặc kinh nguyệt đến 1-2 tháng/ lần hoặc 1 năm bạn chỉ đếm được 8 kỳ “đèn đỏ” thì hãy đến ngay bác sĩ. Đây có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung, polyp tử cung hoặc là sự thiếu cần bằng hormone trong cơ thể.

3. Uống thuốc giảm đau nhưng vẫn đau

Đau bụng trong thời kỳ hành kinh được chia ra làm 2 loại là đau bụng thứ phát và nguyên phát. Đau bung nguyên phát là những cơn đau do sự co thắt quá mức của cơ ở tử cung để đẩy máu ra ngoài, trường hợp này thường gặp ở những bé gái mới bắt đầu có kinh nguyệt.

Trường hợp đau bụng thứ phát có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như bạn đang mắc bệnh phụ khoa, do lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung hoặc u nang cơ tử cung…

Các chuyên gia cho rằng việc đau bụng kinh trước hết là điều khá bình thường, nếu quá đau thì bạn nên dùng thuốc giảm đau để làm dịu cơ thể. Tuy nhiên, nếu đã uống thuốc giảm đau mà cơn đau vẫn không thuyên giảm hãy nghĩ ngay đến căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Và căn bệnh này cần được điều trị sớm nếu không muốn vô sinh.

Chỉ với một số biểu hiện nhỏ, nếu quan sát và lắng nghe cơ thể mình thì chị em có thể phát hiện và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng xấu đến sức khỏe.