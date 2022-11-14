Cảm cúm dẫn đến đau tim nếu không chú ý đến những dấu hiệu tiêu cực này

Sống khỏe 14/11/2022 12:09

Căng thẳng liên quan đến bệnh cúm trên cơ thể của bạn có thể khởi động một chuỗi các sự kiện tiêu cực hình thành cơn đau tim. Và nghiên cứu cho thấy những người bị bệnh tim có nguy cơ bị đau tim cao hơn gần 10 lần sau khi bị cúm.

Cảm cúm có thể ảnh hưởng đến tim của bạn như thế nào

Nếu bạn bị cúm, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ hoạt động tích cực để chống lại vi rút. Phản ứng này dẫn đến tình trạng viêm bên trong, có thể làm tăng huyết áp và gây thêm căng thẳng cho tim của bạn.

Cảm cúm dẫn đến đau tim nếu không chú ý đến những dấu hiệu tiêu cực này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự tích tụ mảng bám (một chất béo như sáp) trong động mạch ngày càng dễ bị vỡ trong tình huống này. Khi mảng bám suy yếu và vỡ ra, các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch có thể hình thành và làm gián đoạn lưu lượng máu đến tim của bạn, sự tắc nghẽn có thể gây ra cơn đau tim.

Bất kỳ ai có vấn đề về tim mạch đều có khả năng bị hệ thống tim mạch của họ quá tải do ảnh hưởng của bệnh cúm.

Chống lại nhiễm trùng có thể gây ra rất nhiều căng thẳng cho tim. Nếu bạn có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh tim, các biến chứng do cúm có thể chuyển thành một điều gì đó tồi tệ hơn nhiều.

Cúm có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác không?

Hoàn toàn có thể và đó là một thực tế được thấy qua số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Từ năm 2010 đến năm 2020, bệnh cúm nhập viện từ 140.000 đến 710.000 người ở Mỹ hàng năm, theo ước tính của CDC. Tử vong liên quan đến bệnh cúm dao động từ 12.000 đến 52.000 người trong cùng thời kỳ.

Mọi người thường đánh giá thấp bệnh cúm. Nó không chỉ là một cơn cảm lạnh, nó còn có thể gây chết người.

Các biến chứng có thể xảy ra do cúm bao gồm:

Cảm cúm dẫn đến đau tim nếu không chú ý đến những dấu hiệu tiêu cực này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Viêm phổi và viêm phổi do vi khuẩn, có thể dẫn đến suy hô hấp. Đây là biến chứng số 1. Nếu bệnh viêm phổi của mọi người trở nên nghiêm trọng, họ thường sẽ phải thở máy.

Các vấn đề về tim khác như viêm cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Đột quỵ, thông qua cùng một quá trình đông máu có thể gây ra một cơn đau tim.

Bệnh não (tổn thương hệ thần kinh trung ương nghiêm trọng).

Ai có nguy cơ bị biến chứng cúm cao nhất?

Cảm cúm dẫn đến đau tim nếu không chú ý đến những dấu hiệu tiêu cực này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nguy cơ cao phát triển các biến chứng cúm nếu bạn có:

  • Các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, bao gồm cả bệnh tim.
  • Hệ thống miễn dịch bị tổn hại do tuổi tác (rất trẻ hoặc cao tuổi) hoặc mang thai.

Mẹo để ngăn ngừa các vấn đề về tim liên quan đến cúm

Hãy chủ động phòng ngừa các vấn đề với bệnh cúm bằng cách thực hiện những điều sau:

  • Tiêm phòng cúm

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiêm phòng cúm theo mùa có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị đau tim hoặc ngừng tim nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao.

  • Tránh tiếp xúc với những người bị bệnh
Cảm cúm dẫn đến đau tim nếu không chú ý đến những dấu hiệu tiêu cực này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không bắt tay trong mùa cúm. Tránh xa chất dịch cơ thể của người khác. Thực hành tốt vệ sinh tay bằng rửa tay thường xuyên cũng rất quan trọng.

  • Kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên

Nếu bạn bị bệnh tim, hãy quản lý tình trạng bệnh cẩn thận bằng thuốc, chế độ ăn uống và tập thể dục theo khuyến cáo của bác sĩ. Những hành động phòng ngừa này sẽ giúp giữ cho hệ thống miễn dịch tổng thể của bạn mạnh mẽ. Nếu tình trạng tim của bạn ổn định và bạn kết thúc với bệnh cúm, rất có thể, bạn sẽ gặp ít biến chứng hơn, ít nghiêm trọng hơn.

  • Đừng loại bỏ các triệu chứng giống như cúm

Đặc biệt nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, hãy trao đổi ngay với bác sĩ. Thời gian là quan trọng để phát hiện và điều trị. 

  • Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi

Nếu bạn có các triệu chứng giống như cúm, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Bạn ở nhà và nghỉ ngơi càng lâu, bạn sẽ hồi phục càng nhanh.

Theo Cleveland Clinic

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