Cách trị sổ mũi, nghẹt mũi tại nhà cực nhanh chỉ với thứ gia vị quen thuộc trong bếp

Uống nhiều thuốc kháng sinh sẽ dễ gây nóng trong hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Chính vì vậy, bạn có thể dùng những nguyên liệu tự nhiên để cải thiện chứng nghẹt mũi, sổ mũi ngay tại nhà.

Thời tiết thay đổi làm hệ miễn dịch suy yếu, khiến bạn dễ mắc phải những căn bệnh thường gặp vào mùa lạnh như cảm ho, nghẹt mũi, sổ mũi…

Bài thuốc từ gừng và gạo tẻ đã được nhiều người áp dụng để trị dứt sổ mũi và an toàn ngay cả với trẻ nhỏ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc giúp trị sổ mũi, nghẹt mũi hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay.

Dùng 100g gạo tẻ đã đập nát rang cùng gừng băm nhỏ cho đến khi hỗn hợp chuyển màu vàng sậm thì đổ ra bát. Cho một lượng vừa đủ hỗn hợp này vào 1 ly nước nóng, gạn lấy phần nước uống khi còn ấm sẽ giúp trị sổ mũi, nghẹt mũi hiệu quả.

Sự kết hợp giữa gừng và gạo rang giúp trị sổ mũi hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước gừng ấm

Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một ít gừng tươi thái lát rồi cho vào nồi đun với nước trong khoảng 15 phút. Sau đó chắt nước gừng nóng ra bát lớn, dùng khăn mặt thấm đều nước cốt gừng đắp lên mặt, hít lấy hơi ấm từ khăn.

Cách này sẽ giúp giảm sưng, làm loãng dịch nhầy, đẩy dịch nhầy ra ngoài mũi dễ dàng hơn và làm giảm đáng kể tình trạng nghẹt mũi, khó thở.

Gừng kết hợp với chanh và mật ong

Bạn chuẩn bị sẵn 1 củ gừng, 1 thìa cà phê nước cốt chanh và 1 thìa cà phê mật ong. Gừng cạo sạch vỏ đem thái lát mỏng, sau đó cho vào nồi, đun sôi với nước rồi chắt lấy phần nước cốt ra ly, bỏ bã. Cho thêm vào 1 thìa cà phê mật ong và nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp và dùng khi còn ấm sẽ giúp “đánh bay” tình trạng sổ mũi và nghẹt mũi nhanh chóng.

Uống một ly nước gừng nóng sẽ giúp giảm bớt sổ mũi, nghẹt mũi - Ảnh: Internet

Ngâm chân với nước gừng

Bạn dùng khoảng 50g gừng già, một ít muối hột. Cho gừng đã cạo sạch vỏ vào cối giã nát, nấu chung với 1 lít nước và muối hột. Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Đổ nước gừng ra thau, đợi nguội bớt rồi ngâm chân trong khoảng 30 phút. Nhẹ nhàng mát xa lòng bàn chân để tác động đến huyệt Dũng tuyền giúp trị sổ mũi, nghẹt mũi hiệu quả.

Sau khi ngâm, bạn nhanh chóng lau khô bàn chân và mang vớ để giữ ấm. Kiên trì áp dụng phương pháp này đều đặn mỗi ngày sẽ giúp phòng và trị dứt hẳn các triệu chứng cảm lạnh thông thường.