Bổ sung 5 loại thực phẩm này, cơ thể bài trừ độc tố siêu nhanh, thận khỏe hơn gấp 2 lần

Sống khỏe 14/11/2022 05:14

Bạn có thể đã biết chức năng chính của thận là bài tiết chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, nhưng điều bạn có thể chưa biết là chúng cũng cân bằng điện giải, độ pH và huyết áp. Các cơ quan này cũng là nơi chuyển hóa vitamin D và sản xuất một số hormone. 

Những thay đổi trong cơ thể như mất nước (khi tiêu chảy và nôn mửa), bỏng, chảy máu, huyết áp thấp và một số loại thuốc có thể gây tổn thương thận. Điều này có thể làm rối loạn tất cả các chức năng sinh lý mà thận thực hiện, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Bổ sung 5 loại thực phẩm này, cơ thể bài trừ độc tố siêu nhanh, thận khỏe hơn gấp 2 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để quản lý sức khỏe của thận là thông qua chế độ ăn uống bao gồm các vi chất dinh dưỡng hỗ trợ chức năng thận. 

 

Bao gồm những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn để hỗ trợ thận khỏe mạnh hơn nhé.

1. Đậu đỏ

Đậu và các loại đậu nói chung được coi là thực phẩm giàu protein tốt cho bệnh nhân mắc các bệnh về thận.

Bổ sung 5 loại thực phẩm này, cơ thể bài trừ độc tố siêu nhanh, thận khỏe hơn gấp 2 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu đỏ cải thiện sức khỏe của các mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Vì sự thay đổi huyết áp là một nguyên nhân gây tổn thương thận, nên đậu đỏ có thể bảo vệ cơ quan này khỏi bị hư hại.

Tiêu thụ một phần đậu đỏ 2-3 lần một tuần để có kết quả có lợi.

2. Trái cây và nước trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi và nước ép của chúng giúp giảm sỏi thận. 

Đánh giá các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước cam và nước chanh có tác dụng kiềm hóa cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, nó cũng phát hiện ra nước ép bưởi là một yếu tố nguy cơ tạo sỏi. 

Trong các nghiên cứu trên động vật, flavonoid trong trái cây họ cam quýt có tác dụng làm giảm axit uric và canxi lắng đọng trong thận. 

3. Táo

Bổ sung 5 loại thực phẩm này, cơ thể bài trừ độc tố siêu nhanh, thận khỏe hơn gấp 2 lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây và rau quả nói chung tốt cho sức khỏe của thận, nhưng các hợp chất hoạt tính sinh học trong táo có thể có lợi cụ thể .

Táo xanh đặc biệt dồi dào một số flavanols có thể ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong thận. 

4. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng là một phần của chế độ ăn kiêng rau củ có thể có lợi cho tình trạng bệnh thận. 

Nó có thể được sử dụng để kiểm soát mức độ kali ở những người bị bệnh thận mãn tính, và hàm lượng chất xơ của nó có thể làm giảm các biến chứng của bệnh. 

5. Gừng

Bổ sung 5 loại thực phẩm này, cơ thể bài trừ độc tố siêu nhanh, thận khỏe hơn gấp 2 lần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chất chiết xuất từ ​​gừng đã được chứng minh là làm giảm độc tính trong thận. Những chất chiết xuất này cải thiện khả năng chống oxy hóa trong thận, giảm viêm, phục hồi cấu trúc và hoạt động bình thường của các cơ quan. 

Theo Emedihealth

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