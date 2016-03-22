Mắc bệnh ung thư có nên mổ không là điều thắc mắc của hầu hết mọi người khi đứng trước căn bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, không phải bệnh bệnh ung thư nào cũng phải mổ.

Phẫu thuật là phương pháp thường được chọn để cắt bỏ khối u ung thư. Đối với bệnh ung thư giai đoạn đầu, việc mổ cắt bỏ khối u có thể giải quyết được bệnh. Tuy nhiên, nếu bệnh đã phát triển theo nhiều cấp độ, việc mổ bỏ khối u chỉ còn là biện pháp tạm thời hoặc đôi khi còn có tác dụng ngược lại. Ngoài việc mổ, bệnh nhân ung thư sẽ được điều trị kết hợp với dùng thuốc, hóa trị, xạ trị… Khi nào bệnh ung thư nên áp dụng giải pháp mổ Bệnh ung thư có nên mổ và kết hợp xạ trị không? Sau khi mổ cắt bỏ khối u ung thư, tùy vào mức độ bệnh mà bác sĩ sẽ kết hợp phương pháp xạ trị hay không. Xạ trị là cách tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách tác động và phá vỡ các mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư. Tuy là phương pháp khá tối ưu nhưng một số bệnh như ung thư đại tràng, ung thư dạ dày hay tuyến tụy lại chống chỉ định với phương pháp này.

Ngoài ra, xạ trị cũng gây ra khá nhiều biến chứng cho sức khỏe người bênh như làm các mô chai cứng, gây ảnh hưởng đến ruột, thực quản, thậm chí gây ảnh hưởng đến các mô lành. Nếu xạ trị trong thời gian dài, sức khỏe bệnh nhân có thể bị suy kiệt, sức đề kháng suy giảm, thậm chí tử vong nếu không có phương pháp bồi bổ hợp lý. Bệnh ung thư có nên mổ rồi hóa trị liệu không? Xạ trị, hóa trị là những thuật ngữ người bệnh ung thư thường xuyên được nghe. Thế nhưng, bệnh ung thư nào nên dùng hóa trị liệu?

Hóa trị được hiểu nôm na là phương pháp dùng hợp chất truyền vào cơ thể với mong muốn tiêu diệt các loại tế bào ung thư. Hóa trị được xem là phương pháp cuối cùng và mạnh mẽ nhất để điều trị bệnh ung thư khi mà phẫu thuật và xạ trị đã không còn tác dụng. Phương pháp này thường dùng khi tế bào ung thư đã di căn toàn thân. Tuy nhiên, việc dùng phương pháp hóa trị cũng gây nhiều biến chứng như xạ trị, hóa trị gây giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu khiến cơ thể dường như mất sức đề kháng hoàn toàn. Ngoài những phương pháp trên, bệnh ung thư còn được điều trị bằng nhiều phương pháp khác như sinh trị liệu và dùng thuốc đông y. Hiện nay, có rất nhiều khả quan trong việc điều trị bệnh ung thư, tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mắc bệnh mà bác sĩ có phương pháp điều trị khác nhau. Về câu hỏi lớn “bệnh ung thư có nên mổ không?”, các chuyên gia cho rằng để tỷ lệ thành công cao hơn, bệnh nhân nên được phối hợp giữa mổ, xạ trị, hóa trị… Lưu ý: Để việc điều trị và phòng tránh bệnh ung thư được dễ dàng, tốt nhất mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sớm nhất để có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn và không đau đớn nhiều.

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