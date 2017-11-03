Bày cho mẹ cách trị chấy trên da đầu cho bé yêu hiệu quả nhanh chóng nhất

Nỗi ám ảnh của chúng ta khi còn nhỏ đó là hay bị chấy trên da đầu. Những con chấy sinh sản càng nhiều, khiến ta khó chịu, ngứa ngáy. Chấy rất dễ bị lây lan nên bạn bè thường xa lánh. Và nếu như bạn đã từng bị hay từng nghe rằng trẻ nhỏ rất dễ bị chấy da đầu thì hãy nghĩ ngay cách trị chấy cho con em mình nhé. Quan tâm con em mình nhiều hơn để đảm bảo con có môi trường sống lành mạnh và sức khỏe tốt nhất, đừng để bé bị những con chấy đáng ghét đeo bám nhé. Chỉ cần bạn áp dụng những công thức dưới đây thì đảm bảo sau một thời gian ngắn, chấy rận sẽ biến mất và cũng là cách ngăn ngừa sự tái sinh hiệu quả.

Tuy thời biểu hiện nay, vấn đề bị cháy khó gặp hơn bởi môi trường và lối sống sạch sẽ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ thường nô đùa và nghịch ngợm những nơi thiếu vệ sinh hay tiếp xúc nhiều với bạn bè thì đó lại là điều kiện để chấy rận sinh xôi nhiều hơn.

Chấy hay còn gọi là chí rận, đây là một loại ký sinh trùng rất nhỏ mà nếu không để ý bạn sẽ không thể nào thấy được sự hiện diện của nó. Chấy thường đeo bám trên da đầu vì đây là vùng nhiều tóc, rậm rạp nên chúng dễ dàng ẩn náu và có cơ hội phát triển nhiều hơn, ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Như ta đã nói, những con chấy rất nhỏ bé, chúng sinh sản cũng nhanh chóng và sinh ra trứng và bám trên các sợi tóc. Nếu đã lỡ bị chấy thì tình trạng sẽ ngày càng tồi tệ hơn nếu như bạn không biết cách điều trị sao cho đúng nhất.

Vì là vật sống kí sinh, nên con chấy này để tồn tại được phải hút máu trên da đầu để nuôi sống cơ thể. Việc cơ thể chúng ta và đối với em nhỏ mà bị mất màu dần dần như vậy sẽ gây những ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe. Trẻ em dễ bị yếu đi, sức đề kháng kém, hay bị chóng mặt, đau đầu. Đồng thời, việc da đầu bị tổn thương từ những vết cắn của chấy sẽ có thể khiến da bị nhiễm trùng nhẹ hay nặng tùy mức độ.

Nếu như tình trạng này kéo dài sẽ làm bé cảm thấy khó chịu, tự ti với bạn bè, đương nhiên ảnh hưởng về tinh thần là vô cùng nguy hiểm. Do vậy, các cha các mẹ hãy lưu ý đến điều này và nhanh chóng có biện pháp phòng ngừa và điều trị chấy rận sao cho tốt nhất nhé.

Bước chăm sóc da đầu cho trẻ hỗ trợ trị chấy

Muốn đảm bảo rằng các cách điều trị và loại bỏ chấy diễn ra hiệu quả và an toàn nhất cho bé. Bạn nên thực hiện những điều này kết hợp nhé.

- Gội đầu cho bé thường xuyên: Gội đầu là cách loại sạch bụi bẩn vương trên tóc và da đầu. Khi gội đầu cũng vô tình làm chết những con chấy và rửa trôi trứng chấy hiệu quả. Sau khi gội đầu bạn sẽ cảm thấy lượng chấy trên da đầu giảm hẳn. Chính vì lẽ đó mà các mẹ nên thường xuyên gội đầu cho bé nhé, nhớ xoa bóp nhẹ nhàng cho bé thấy dễ chịu nhé.

- Dùng lược mau chải đầu cho trẻ: Lược dày, mau chải tóc cho trẻ là khá hợp lý. Lược mau giúp chải tóc mượt hơn, dễ dàng loại bỏ chấy và trứng chấy.

- Nên cho bé cắt tóc ngắn: Cắt tóc ngắn là giải pháp tuyệt vời để giảm sự sinh xôi của chấy và giúp bạn bắt chấy dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc áp dụng thuốc đặc trị cũng được cha mẹ sử dụng để loại bỏ chấy nhanh chóng và triệt để. Tuy nhiên, thuốc này có thể gây nên những dị ứng cho da đầu của bé. Do vậy, đảm bảo an toàn cho bé tốt nhất, bạn hãy sử dụng thực phẩm thiên nhiên này nhé.

Cách trị chấy bằng muối

Muối chính là mẹo dân gian mà bạn có thể tận dụng để điều trị và loại bỏ chấy hiệu quả và an toàn trên da đầu. Muối có khả năng tẩy rửa tốt, làm chết vi khuẩn gây hại, rửa sạch da đầu cho bé. Đồng thời nếu bạn kết hợp muối và giấm áp dụng lên da đầu và tóc của trẻ thì sẽ là sự kết hợp hoàn hảo đẩy lùi đám chấy xấu xí này.

Trị chấy rận với rượu trắng

Rượu trắng hay còn gọi là rượu gạo, nó được lên men tự nhiên nên chứa nhiều axit amin giúp kháng viêm, chống khuẩn công hiệu. Và cũng nhờ thành phần này mà rượu trắng có thể dùng để điều trị chấy rận cho bé. Rượu khá phổ biến nên mẹ hãy yên tâm dùng cách này chăm sóc da đầu của con em mình nhé.

Điều trị chấy cho bé hiệu quả từ dầu gội

Đừng lo lắng khi xuất hiện chấy trên tóc và da đầu của trẻ, bạn có thể dễ dàng loại bỏ nó nhờ loại dầu gội đặc trị chấy đang bán trên thị trường. Loại dầu gội này chứa thành phần chiết xuất tự nhiên, dịu nhẹ, đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Lưu ý là hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng nhé.

Ngoài những cách trị chấy này, bạn cũng có thể dùng chanh, tinh dầu trà, dầu oliu ... thay thế và nó mang lại hiệu quả tương tự. Sử dụng đều đặn sẽ nhanh chóng loại bỏ tận gốc chấy rận, chúc bạn thành công!